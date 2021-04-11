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19:18 (мск), источник: Sport24

«Сочи» обострил чемпионскую гонку на 5 минут: забил «Зениту», но получил два от Азмуна

Отрыв от «Спартака» точно не сократится.

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Источник: РИА "Новости"

Игра «Зенита» на «Фиште» в первую очередь волновала «Спартак» и «Локомотив» — команда Семака играла раньше конкурентов и могла еще мощнее наэлектризовать дерби в Черкизово.

Почти получилось: «Сочи» выстоял в первом тайме, а после перерыва прибавил и открыл счет. Надежду соперникам «Зенита» подарил Бурмистров, который добил в полупустые после того, как Юсупов подстрелил Лунева.

Интрига в борьбе за золото РПЛ продержалась пять минут, пока не вмешался Азмун.

На 63-й минуте Сердар открылся под навес Ракицкого, опередил Мамману и головой вонзил мяч в сетку.

А через 17 минут вернул «Зениту» комфортный отрыв: снова навес в штрафную и снова гол Азмуна головой.

2:1 — «Зенит» побеждает в четвертом матче подряд и за пять туров до финиша лидирует, опережая «Спартак» на 7 очков (у красно-белых матч с «Локомотивом» в запасе).

Азмун благодаря дублю вышел на первое место в рейтинге лучших бомбардиров: в ворота Сочи Сердар забил 14-й и 15-й мячи. У Дзюбы — 13 голов.

«Зенит» ни разу не терял очки в противостоянии с «Сочи»: 4 матча — 4 победы.

Сочи
1:2
Первый тайм: 0:0
Зенит
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