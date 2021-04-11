«Сочи» обострил чемпионскую гонку на 5 минут: забил «Зениту», но получил два от Азмуна

Игра «Зенита» на «Фиште» в первую очередь волновала «Спартак» и «Локомотив» — команда Семака играла раньше конкурентов и могла еще мощнее наэлектризовать дерби в Черкизово.

Почти получилось: «Сочи» выстоял в первом тайме, а после перерыва прибавил и открыл счет. Надежду соперникам «Зенита» подарил Бурмистров, который добил в полупустые после того, как Юсупов подстрелил Лунева.

Интрига в борьбе за золото РПЛ продержалась пять минут, пока не вмешался Азмун.

На 63-й минуте Сердар открылся под навес Ракицкого, опередил Мамману и головой вонзил мяч в сетку.

А через 17 минут вернул «Зениту» комфортный отрыв: снова навес в штрафную и снова гол Азмуна головой.

2:1 — «Зенит» побеждает в четвертом матче подряд и за пять туров до финиша лидирует, опережая «Спартак» на 7 очков (у красно-белых матч с «Локомотивом» в запасе).

Азмун благодаря дублю вышел на первое место в рейтинге лучших бомбардиров: в ворота Сочи Сердар забил 14-й и 15-й мячи. У Дзюбы — 13 голов.