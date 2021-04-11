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19:38 (мск), источник: Sport24

Погребняк передал привет «Динамо» — дубль и MVP матча. А Захарян снова забил и принес команде ничью

Само собой, с передачи Тюкавина.

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«Динамо» после победы 4:0 над «Уфой» в прошлом туре уже в этом туре могло заскочить в зону Лиги Европы — для этого надо было обыгрывать дома «Урал». Шварц решил не отходить от проверенного сочетания игроков — правда, на скамейке остался 18-летний Константин Тюкавин, оформивший дубль неделю назад. Зато в основе снова вышел 17-летний Захарян.

«Уралу» пришлось обходиться без лидера Эрика Бикфалви, а вместе с ним — Эль-Кабир, Кулаков и Емельянов. Тренеру Юрию Матвееву пришлось выставлять не самый оптимальный состав.

«Динамо» контролировало ход первого тайма и обстреливало ворота Ярослава Годзюра. Мячи Лесового и Моро прошли мимо, а вот после выстрела Шиманьски вратарю «Урала» пришлось тащить. Но самый явный момент у хозяев был у Романа Евгеньева — защитник обработал мяч в штрафной и пробил, но снова спас Годзюр.

Но вместо 1:0 «Динамо» получило обратный счет — Павел Погребняк отклеился от Евгеньева в штрафной и пробил головой. Шунин сделал роскошный сейв, но мяч снова отскочил к Погребняку, который отправил его в сетку. Это третий мяч 37-летнего форварда в сезоне.

Сразу после перерыва «Динамо» сравняло счет — Иван Ордец эффектно от отправил мяч в сетку. Интересно, что передачу ему делал Тюкавин, который заменил Моро в перерыве.

В перерыве Сандро Шварц заменил еще одного полузащитника — вместо Фомина вышел Роман Нойштедтер. Также в центр ушел Захарян. Это решение должно было дать «Динамо» контроль в центре поля, но все сломалось на 56-й минуте — Себастьян Шиманьски получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. Эпизод прокомментировал автор телеграм-канала «Але, реф!» и эксперт Sport24 Илья Обломов:

«Первая желтая карточка — по делу. В том эпизоде “Урал” выходил 3 в 2, и Шиманьски сорвал перспективную атаку. Вторая карточка — тоже. Классическая грубая игра, шипами в голеностоп, еще и на скорости».

И сразу же «Динамо» чуть не получило от Погребняка второй — Павел из неочевидной позиции нанес красивый удар в дальний угол, но спас Шунин. Но неожиданно вперед все же вышло «Динамо» — и снова сработала связка воспитанников Тюкавин — Захарян. Правда на этот раз первый ассистировал, а второй забивал.

Шварц приготовился выпускать Каборе вместо Лесового, чтобы засушить игру в меньшинстве, но за секунды до этого снова отличился неугомонный Погребняк. Лучшая игра Павла за последние сезоны — и против бывшего клуба, который он покидал со скандалом. М — мотивация.

В последние минуты больше атаковал «Урал» — «Динамо» много фолило, «горчичники» схватили Варела, Ордец и Нойштедтер. У гостей было несколько шансов со стандартов, как и у «Динамо» — Тюкавин после паса Захаряна бил головой, но не попал в дальний.

2:2, «Динамо» набирает одно очко и обгоняет ЦСКА в таблице, ну, а «Урал», похоже, полностью обезопасил себя от стыковых матчей.

Динамо
2:2
Первый тайм: 0:1
Урал
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