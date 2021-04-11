«Локомотив» впервые с 2017 года победил «Спартак» в матче РПЛ

Голы забили Франсуа Камано (22-я минута) и Федор Смолов (45+1). На 45-й минуте встречи за фол последней надежды с поля был удален защитник «Спартака» Айртон. Все матчи 25-го тура посвящены Дню космонавтики.

Перед игрой состоялась церемония в память о подвиге космонавта Юрия Гагарина. Встреча началась с реплики «Поехали!».

Впервые с августа 2017 года Смолов забил прямым ударом со штрафного, тогда в домашнем матче восьмого тура РПЛ за «Краснодар» он поразил ворота московского «Динамо». Нападающий поучаствовал в четырех голах в последних четырех матчах РПЛ (3 гола, 1 передача), столько же очков за результативность на его счету было в предыдущих 13 матчах текущего сезона. Защитник «Локомотива» Александр Сильянов провел первый матч в РПЛ, выйдя в стартовом составе команды.

Перед началом матча болельщики «Локомотива» и «Спартака» устроили потасовку на одном из секторов «РЖД-Арены». Вмешались стюарды, болельщиков «Локомотива» отправили на свои места, а фанатов «Спартака» вернули в пределы гостевого сектора, создав безопасное расстояние.

«Локомотив» впервые с августа 2017 года сумел победить «Спартак».

Тогда встреча на стадионе «Открытие-Арена» завершилась победой железнодорожников со счетом 4:3. Затем «Локомотив» потерпел четыре поражения, еще четыре раза команды сыграли вничью. На домашнем стадионе «Локомотив» победил впервые с 30 ноября 2014 года.