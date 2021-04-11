«Локомотив» впервые с 2017 года победил «Спартак» в матче РПЛ
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Футболисты московского «Локомотива» победили столичный «Спартак» со счетом 2:0 в матче 25-го тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Футболисты московского «Локомотива» победили столичный «Спартак» со счетом 2:0 в матче 25-го тура Тинькофф — Российской
Голы забили Франсуа Камано (22-я минута) и Федор Смолов (45+1). На 45-й минуте встречи за фол последней надежды с поля был удален защитник «Спартака» Айртон. Все матчи 25-го тура посвящены Дню космонавтики.
Впервые с августа 2017 года Смолов забил прямым ударом со штрафного, тогда в домашнем матче восьмого тура РПЛ за «Краснодар» он поразил ворота московского «Динамо». Нападающий поучаствовал в четырех голах в последних четырех матчах РПЛ (3 гола, 1 передача), столько же очков за результативность на его счету было в предыдущих 13 матчах текущего сезона. Защитник «Локомотива» Александр Сильянов провел первый матч в РПЛ, выйдя в стартовом составе команды.
Перед началом матча болельщики «Локомотива» и «Спартака» устроили потасовку на одном из секторов «РЖД-Арены». Вмешались стюарды, болельщиков «Локомотива» отправили на свои места, а фанатов «Спартака» вернули в пределы гостевого сектора, создав безопасное расстояние.
Тогда встреча на стадионе «Открытие-Арена» завершилась победой железнодорожников со счетом 4:3. Затем «Локомотив» потерпел четыре поражения, еще четыре раза команды сыграли вничью. На домашнем стадионе «Локомотив» победил впервые с 30 ноября 2014 года.
Подопечные Марко Николича продлили победную серию в чемпионате России до шести матчей и занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков в 25 матчах. Лидирует петербургский «Зенит» (54 очка в 25 встречах), «Спартак» идет вторым, имея в активе 47 очков после 25 игр. В следующем туре «Локомотив» 17 апреля примет «Ростов», «Спартак» днем позднее дома сыграет с «Уфой».