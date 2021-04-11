«Спартак» подаст протест по поводу судейства в матче с «Локомотивом»
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» обратится в
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» обратится в
Во втором тайме после подачи с фланга мяч попал в руку защитнику «Локомотива» Пабло, который находился в штрафной площади, пенальти назначен не был.
«Мы будем подавать протест в РФС на судейство в матче. Два момента — две руки в штрафной «Локомотива», — сказал Фетисов.
«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков в 25 матчах. «Спартак» идет вторым, имея в активе 47 очков после 25 игр.