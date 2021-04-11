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Триумф российских фигуристок на ЧМ
22:01 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» подаст протест по поводу судейства в матче с «Локомотивом»

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» обратится в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (РФС) по поводу работы арбитров в матче 25-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива» (0:2). Об этом ТАСС после игры заявил директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

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Источник: РИА "Новости"

Во втором тайме после подачи с фланга мяч попал в руку защитнику «Локомотива» Пабло, который находился в штрафной площади, пенальти назначен не был.

«Мы будем подавать протест в РФС на судейство в матче. Два момента — две руки в штрафной «Локомотива», — сказал Фетисов.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков в 25 матчах. «Спартак» идет вторым, имея в активе 47 очков после 25 игр.

Локомотив
2:0
Первый тайм: 2:0
Спартак
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