«Спартак» подаст протест по поводу судейства в матче с «Локомотивом»

Во втором тайме после подачи с фланга мяч попал в руку защитнику «Локомотива» Пабло, который находился в штрафной площади, пенальти назначен не был.

«Мы будем подавать протест в РФС на судейство в матче. Два момента — две руки в штрафной «Локомотива», — сказал Фетисов.