Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лион
Анже
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бетис
Атлетико
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фиорентина
Аталанта
12
Футбол. Зарубежный
21:00
Шеффилд Юнайтед
Арсенал
03
Футбол. Зарубежный
19:30
Вальядолид
Гранада
12
Футбол. Первый дивизион
19:00
Балтика
Томь
01
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
Спартак
20
Футбол. Зарубежный
19:00
Кельн
Майнц
23
Футбол. Зарубежный
19:00
Рома
Болонья
10
Футбол. Зарубежный
18:30
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Юнайтед
13
Футбол. Зарубежный
18:05
Монако
Дижон
30
Футбол. Зарубежный
17:15
Валенсия
Реал Сосьедад
22
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Урал
22
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
Зенит
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Шальке-04
Аугсбург
10
Футбол. Зарубежный
16:05
Вест Хэм Юнайтед
Лестер
32
Футбол. Зарубежный
16:00
Брест
Ним
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Ланс
Лорьян
41
Футбол. Зарубежный
16:00
Ницца
Реймс
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Сент-Этьен
Бордо
41
Футбол. Первый дивизион
16:00
Краснодар-2
Иртыш
20
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нефтехимик
Торпедо М
22
Футбол. Первый дивизион
16:00
Чайка
Енисей
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Верона
Лацио
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Сампдория
Наполи
02
Футбол. Зарубежный
16:00
Ювентус
Дженоа
31
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Динамо Бр
11
Футбол. Первый дивизион
15:00
Факел
Текстильщик
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Велес
24
Футбол. Первый дивизион
15:00
Шинник
Алания
01
Футбол. Зарубежный
15:00
Вильярреал
Осасуна
12
Футбол. Зарубежный
14:00
Ренн
Нант
10
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
Краснодар
10
Футбол. Зарубежный
14:00
Бернли
Ньюкасл Юнайтед
12
Футбол. Зарубежный
13:30
Интер
Кальяри
10
Футбол. Первый дивизион
13:00
Оренбург
Спартак-2
52
Все события
Фоторепортажи
10«Спартак» победил в Ростове-на-Дону впервые за 8 лет
Триумф российских фигуристок на ЧМ
21:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Николич и Смолов короновали «Зенит». И тащат «Локомотив» в Лигу чемпионов

Железнодорожники переехали «Спартак» (2:0).

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Зря мы все-таки ругаем РПЛ. Не все тут так уж безнадежно. Взять хотя бы этот тур.

«Ахмат», отдавший в середине недели уйму сил и эмоций в кубковом матче с «Уфой», тем не менее как мог бился спустя три дня против клуба из Башкирии, которому позарез нужны очки в борьбе за выживание.

«Сочи», несмотря на все ухмылки скептиков, от ножа сражался с «Зенитом» и даже забил первым, но не смог удержать преимущество.

А то, что после второго гола Азмуна игра, по сути, закончилась, хотя до финального свистка была еще четверть часа, объяснимо: южане на неделе выложились в кубковой встрече с «Локомотивом», и сил организовать хотя бы навал у них уже не оставалось, тем более на фоне многочисленных кадровых проблем.

А футболисты «Краснодара» в Туле определенно продемонстрировали, что отставка Мурада Мусаева заставила их встряхнуться, посмотреть на себя в зеркало и показать всем, что такое понятие, как честь клуба, для них не пустой звук, а равнодушие на поле им чуждо.

Но даже на этом ярком фоне дерби «Спартака» и «Локомотива» выделялось.

Железнодорожники — знаковый соперник для Доменико Тедеско.

Именно над «Локо» он одержал свою первую победу в России (3:0), показав всем, что в нашей лиге появился классный тренер. Команду тогда еще Юрия Семина немец вскрыл зонной защитой и игрой на переходах, что стало фирменным знаком Доменико в начальный период его пребывания в «Спартаке».

А в августе 2020-го, когда все в красно-белом царстве было еще зыбко и неустойчиво, именно победа над красно-зелеными (2:1) стала сигналом — «Спартак» жив и готов к борьбе. На мой взгляд, тогда по качеству футбола получилась едва ли не лучшая игра красно-белых при Тедеско (в топ-3 входит точно) — такой оказалась степень их доминирования.

Примерно такая же, как в первом тайме новой встречи, когда казалось, что гости вот-вот забьют — не в этой атаке, так в следующей. Но именно что «примерно». Гости начали так же, как всегда в последнее время — в высоком темпе, стараясь подавить соперника интенсивностью, движением и прессингом. «Локомотив"-2020 наверняка поддался бы еще до перерыва. «Локомотив"-2021 спокойно терпел и великолепно выбегал в контратаки. Точно так же, как в свое время Тедеско разбирал на запчасти тогда еще команду Семина, сейчас сделал Марко Николич.

Можно, конечно, предъявлять претензии Айртону, который дал спокойно навесить Баринову при первом голе, а потом еще и удалился.

Или Маслову, потерявшему за спиной Смолова. Или Максименко, пропустившему со штрафного в ближний угол. Или судье Кириллу Левникову и видеоарбитру Сергею Иванову, во втором тайме не поставившим пенальти после попадания мяча в руку Пабло (кто-нибудь вообще понимает, как сейчас судят игру рукой?). Или говорить про то, что, мол, возили весь матч, даже вдесятером — просто не повезло, это вообще самое простое и при этом самое порочное рассуждение.

На мой взгляд, ощущение «сейчас дожмем», ощущавшееся у игроков «Спартака» до перерыва, и подвело команду. Победа над «Ростовом» недельной давности сослужила плохую службу. Лучший индикатор — Мозес, самый неоднозначный футболист в этом составе красно-белых. Когда выносили всех, нигериец был хорош. Но против «Локомотива» вроде бы все происходило, как в последних матчах — обострения, дриблинг, но с налетом вальяжности и чувства собственного превосходства, которые так раздражали в африканце осенью.

За второй тайм «Спартаку» — однозначный респект, вот только поезд уже ушел.

Пока — только в этом конкретной встрече. В РПЛ покончено даже с признаком чемпионской интриги (а кто-то сомневался, глядя на календарь «Зенита» после мартовской паузы на сборные?), зато борьба за второе место вновь обострилась. У красно-белых имелось право на осечку — и они его использовали.

И дерби с ЦСКА через две недели на этом фоне становится главным событием финишного отрезка чемпионата.

Локомотив
2:0
Первый тайм: 2:0
Спартак
 Самые красивые спортсменки на чемпионате России по плаванию
Американцы вспомнили о бойкоте Олимпиады в Пекине. Кто же может их поддержать
«Сочи» обострил чемпионскую гонку на 5 минут и получил от Азмуна
«Авангард» вышел вперед в финальной серии Востока КХЛ
«Ювентус» победил «Дженоа», «Наполи» обыграл «Сампдорию»
Погребняк передал привет «Динамо» — дубль и MVP матча
«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом»
«Фиорентина» Кокорина играет против «Аталанты» Миранчука (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь