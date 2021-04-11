Николич и Смолов короновали «Зенит». И тащат «Локомотив» в Лигу чемпионов

Зря мы все-таки ругаем РПЛ. Не все тут так уж безнадежно. Взять хотя бы этот тур.

«Ахмат», отдавший в середине недели уйму сил и эмоций в кубковом матче с «Уфой», тем не менее как мог бился спустя три дня против клуба из Башкирии, которому позарез нужны очки в борьбе за выживание.

«Сочи», несмотря на все ухмылки скептиков, от ножа сражался с «Зенитом» и даже забил первым, но не смог удержать преимущество.

А то, что после второго гола Азмуна игра, по сути, закончилась, хотя до финального свистка была еще четверть часа, объяснимо: южане на неделе выложились в кубковой встрече с «Локомотивом», и сил организовать хотя бы навал у них уже не оставалось, тем более на фоне многочисленных кадровых проблем.

А футболисты «Краснодара» в Туле определенно продемонстрировали, что отставка Мурада Мусаева заставила их встряхнуться, посмотреть на себя в зеркало и показать всем, что такое понятие, как честь клуба, для них не пустой звук, а равнодушие на поле им чуждо.

Но даже на этом ярком фоне дерби «Спартака» и «Локомотива» выделялось.

Железнодорожники — знаковый соперник для Доменико Тедеско.

Именно над «Локо» он одержал свою первую победу в России (3:0), показав всем, что в нашей лиге появился классный тренер. Команду тогда еще Юрия Семина немец вскрыл зонной защитой и игрой на переходах, что стало фирменным знаком Доменико в начальный период его пребывания в «Спартаке».

А в августе 2020-го, когда все в красно-белом царстве было еще зыбко и неустойчиво, именно победа над красно-зелеными (2:1) стала сигналом — «Спартак» жив и готов к борьбе. На мой взгляд, тогда по качеству футбола получилась едва ли не лучшая игра красно-белых при Тедеско (в топ-3 входит точно) — такой оказалась степень их доминирования.

Примерно такая же, как в первом тайме новой встречи, когда казалось, что гости вот-вот забьют — не в этой атаке, так в следующей. Но именно что «примерно». Гости начали так же, как всегда в последнее время — в высоком темпе, стараясь подавить соперника интенсивностью, движением и прессингом. «Локомотив"-2020 наверняка поддался бы еще до перерыва. «Локомотив"-2021 спокойно терпел и великолепно выбегал в контратаки. Точно так же, как в свое время Тедеско разбирал на запчасти тогда еще команду Семина, сейчас сделал Марко Николич.

Можно, конечно, предъявлять претензии Айртону, который дал спокойно навесить Баринову при первом голе, а потом еще и удалился.

Или Маслову, потерявшему за спиной Смолова. Или Максименко, пропустившему со штрафного в ближний угол. Или судье Кириллу Левникову и видеоарбитру Сергею Иванову, во втором тайме не поставившим пенальти после попадания мяча в руку Пабло (кто-нибудь вообще понимает, как сейчас судят игру рукой?). Или говорить про то, что, мол, возили весь матч, даже вдесятером — просто не повезло, это вообще самое простое и при этом самое порочное рассуждение.

На мой взгляд, ощущение «сейчас дожмем», ощущавшееся у игроков «Спартака» до перерыва, и подвело команду. Победа над «Ростовом» недельной давности сослужила плохую службу. Лучший индикатор — Мозес, самый неоднозначный футболист в этом составе красно-белых. Когда выносили всех, нигериец был хорош. Но против «Локомотива» вроде бы все происходило, как в последних матчах — обострения, дриблинг, но с налетом вальяжности и чувства собственного превосходства, которые так раздражали в африканце осенью.

За второй тайм «Спартаку» — однозначный респект, вот только поезд уже ушел.

Пока — только в этом конкретной встрече. В РПЛ покончено даже с признаком чемпионской интриги (а кто-то сомневался, глядя на календарь «Зенита» после мартовской паузы на сборные?), зато борьба за второе место вновь обострилась. У красно-белых имелось право на осечку — и они его использовали.