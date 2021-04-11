Николич и Смолов короновали «Зенит». И тащат «Локомотив» в Лигу чемпионов
Железнодорожники переехали «Спартак» (2:0).
Железнодорожники переехали «Спартак» (2:0).
Зря мы
«Ахмат», отдавший в середине недели уйму сил и эмоций в кубковом матче с «Уфой», тем не менее как мог бился спустя три дня против клуба из Башкирии, которому позарез нужны очки в борьбе за выживание.
А то, что после второго гола Азмуна игра, по сути, закончилась, хотя до финального свистка была еще четверть часа, объяснимо: южане на неделе выложились в кубковой встрече с «Локомотивом», и сил организовать хотя бы навал у них уже не оставалось, тем более на фоне многочисленных кадровых проблем.
А футболисты «Краснодара» в Туле определенно продемонстрировали, что отставка Мурада Мусаева заставила их встряхнуться, посмотреть на себя в зеркало и показать всем, что такое понятие, как честь клуба, для них не пустой звук, а равнодушие на поле им чуждо.
Но даже на этом ярком фоне дерби «Спартака» и «Локомотива» выделялось.
Именно над «Локо» он одержал свою первую победу в России (3:0), показав всем, что в нашей лиге появился классный тренер. Команду тогда еще Юрия Семина немец вскрыл зонной защитой и игрой на переходах, что стало фирменным знаком Доменико в начальный период его пребывания в «Спартаке».
А в августе 2020-го, когда все в
Примерно такая же, как в первом тайме новой встречи, когда казалось, что гости
Или Маслову, потерявшему за спиной Смолова. Или Максименко, пропустившему со штрафного в ближний угол. Или судье Кириллу Левникову и видеоарбитру Сергею Иванову, во втором тайме не поставившим пенальти после попадания мяча в руку Пабло (кто-нибудь вообще понимает, как сейчас судят игру рукой?). Или говорить про то, что, мол, возили весь матч, даже вдесятером — просто не повезло, это вообще самое простое и при этом самое порочное рассуждение.
На мой взгляд, ощущение «сейчас дожмем», ощущавшееся у игроков «Спартака» до перерыва, и подвело команду. Победа над «Ростовом» недельной давности сослужила плохую службу. Лучший индикатор — Мозес, самый неоднозначный футболист в этом составе
Пока — только в этом конкретной встрече. В РПЛ покончено даже с признаком чемпионской интриги (а
И дерби с ЦСКА через две недели на этом фоне становится главным событием финишного отрезка чемпионата.