«Хочу отрастить волосы, как у Овчинникова». Гильерме рассказал, почему давно не стригся
Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме после победы над «Спартаком» (2:0) в 25-м туре РПЛ рассказал, почему давно не стригся.
Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме после победы над «Спартаком» (2:0) в 25-м туре РПЛ рассказал, почему давно не стригся.
«Просто хочу поменять стиль. Хочу отрастить длинные волосы. Как у Сергея Овчинникова, ха-ха», — передает слова Гильерме корреспондент Sport24 Александр Сергеев.
Напомним, что Сергей Овчинников будучи футболистом выступал за «Локомотив» с 1991 по 1997 год, а затем с 2002 по 2005. В 2007 году входит в тренерский штаб железнодорожников.