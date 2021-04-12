Семак высказался о будущем Мамманы и Прохина в «Зените»

«Против ли я участия в матче арендованных футболистов? Я уже говорил — этот вопрос достаточно спорный. У каждого есть свое мнение на этот счёт. Мое мнение было и есть — я против, да. Что касается Мамманы, то смотрелся сегодня хорошо. Что касается Прохина, то, конечно, с листа сыграть очень сложно. Много фолил, особенно в начале матча. Но в целом, думаю, учитывая состояние и отсутствие игровой практики, сыграл неплохо, как и вся команда «Сочи».