В «Спартаке» отреагировали на приезд Ральфа Рангника на матч с «Локомотивом»

«Думаю, что не по нашу душу он приехал. Не мы организовали приезд сюда Рангника. Не знаю, по каким причинам он посетил именно этот матч и в связи с чем он находится в Москве», — приводит слова Мележикова «Р-спорт».

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Сообщалось, что Рангник ведёт переговоры с «Шальке-04» о возвращении в клуб в качестве спортивного директора. В «Шальке» хотят, чтобы Рангник руководил выходом клуба из кризиса.