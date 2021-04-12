«Я был недостоин сборной России»: Гильерме — герой дерби «Локомотив» — «Спартак»
Натурализованный бразилец мечтает о возвращении в нашу национальную команду и верит, что сможет убедить Черчесова.
Натурализованный бразилец мечтает о возвращении в нашу национальную команду и верит, что сможет убедить Черчесова.
Маринато Гильерме — звезда матча «Локомотив» — «Спартак». 35-летний голкипер установил в дерби личный рекорд, сделав 10 сейвов. По окончании встречи игрой натурализованного бразильца восхищался даже главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, сравнивший кандидата в сборную России с Мануэлем Нойером.
Гильерме действительно очень хорош в 2021-м. В восьми матчах РПЛ и Кубка России в этом году он шесть раз оставлял свои ворота «сухими». Только полузащитник «Сочи» Артур Юсупов смог забить по одному голу в ворота Маринато в каждом из турниров. Всего же у первого номера «Локомотива» 12 игр на ноль в нынешнем чемпионате. На
«Игра, как мы и ожидали, получилась сложной, — подчеркнул Маринато. — Было особенно важно победить, ведь это матч за шесть очков. Есть реальная возможность попасть на второе место, это наша цель. Но начало было
Сложная неделя. Прилетели из Сочи, сегодня было нелегко. На мой взгляд, мы молодцы. Почему у меня новая причёска? Хочу поменять стиль, хочу длинные волосы, как у Сергея Овчинникова.
Во втором тайме дерби Гильерме получил жёлтую карточку за то, что сорвался и стал
«Я орал не на ассистента судьи, а на тренера по физподготовке. Кричал ему, что Рифат (Жемалетдинов) устал, но он меня не слышал. А потом он начал мне
В этом году Гильерме выпал из числа игроков сборной России. На последний сбор Станислав Черчесов вызвал Антона Шунина из «Динамо», Юрия Дюпина из «Рубина» и Сослана Джанаева из «Сочи», а потом травмированного голкипера сочинского клуба заменил Андрей Лунёв из «Зенита». Маринато признаёт, что понимает решение главного тренера национальной команды. Всё по делу. Теперь Гильерме обещает сделать всё, чтобы у Черчесова «кипела голова»: железнодорожник мечтает вернуться в сборную России и надеется на новый шанс.
«Черчесов знает меня очень хорошо и знает, как я могу помогать, — сказал Маринато. — У меня никаких вопросов к нему нет. Я сам сделал так, чтобы меня не вызвали в сборную. В том году ко мне было много вопросов по игре. Не только в сборной, но и в команде. И он всё равно мне доверял. Я честно говорю: играл недостойно сборной России. Он же меня вызывал. Знаю, что тренер мне доверяет. Что будет дальше? Я понимаю, почему в последний раз меня не вызвали, но буду делать всё, чтобы Черчесов в этом сомневался. Хочу вернуться и играть за сборную, это моя цель.
Было ли чувство, что сегодня сыграю как бог? Конечно, нет. Знаю, что я играл недостойно сборной России. Уехал в отпуск в Бразилию, и сказал себе, что должен прийти в себя. Я находился не на своём уровне.
Ничего никому не должен доказывать. Я столько лет в России, и все знают, как достойно я могу играть. Но хотел доказать самому себе, что ещё несколько лет способен выступать на своём уровне. Чемпионат ещё не закончен, и я начинаю возвращаться на этот уровень. В дерби мотивация выше, чем обычно. Сегодня бог подарил мне такую игру. Хотя самое главное — не я, а команда.
В тему — комментарий для «Чемпионата» бывшего голкипера «Локомотива» Руслана Нигматуллина, который принимал участие в трансфере Гильерме в 2007 году. По его мнению, натурализованный бразилец ещё покажет себя.
Гильерме провёл великолепный матч. Его игра во многом предопределила результат матча. Нельзя сказать, что «Спартак» был слабее, было много моментов, но Гильерме выручил в прекрасном стиле. Очень понравился его сейв в первом тайме дальней рукой. Прям в моём стиле, люблю такие моменты. А «Локо» свои моменты забил. Рано Маринато сбросили со счетов, он в порядке. Это радует.
Кстати, Черчесов обещал побеседовать с Гильерме. Если Маринато до конца сезона будет играть так, как в