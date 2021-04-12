Источник: Рангник подписал контракт с «Локомотивом». Он будет консультировать железнодорожников

По данным источника, 62-летний специалист будет оказывать железнодорожникам консультационные услуги. В целях ознакомления с клубом Рангник присуствовал на матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (2:0).

Последним местом работы Рангника был «Лейпциг», где он занимал должность руководителя отдела международных отношений и скаутинга.