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18:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА — «Ротор»: составы команд на матч 25-го тура

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Ротора» на заключительный матч 25-го тура Тинькофф РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

ЦСКА: Акинфеев — Фернандес, Дивеев, Карпов, Щенников — Сигурдссон, Марадишвили, Обляков, Влашич, Эджуке — Рондон.

Запасные: Помазун, Васин, Ахметов, Чалов, Дзагоев, Яковлев, Тикнизян, Шкурин.

«Ротор»: Чондрич — Кверквелия, Степанов, Гогуа — Алейник, Песегов, Макаров, Жигулев, Давиташвили — Понсе, Фламарион.

Запасные: Обухов, Байрыев, Вершков, Кипиани, Серченков, Маевский, Медведь, Арабидзе, Муллин.

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