ЦСКА — «Ротор»: составы команд на матч 25-го тура
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Ротора» на заключительный матч 25-го тура Тинькофф РПЛ.
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Ротора» на заключительный матч 25-го тура Тинькофф РПЛ.
ЦСКА: Акинфеев — Фернандес, Дивеев, Карпов, Щенников — Сигурдссон, Марадишвили, Обляков, Влашич, Эджуке — Рондон.
Запасные: Помазун, Васин, Ахметов, Чалов, Дзагоев, Яковлев, Тикнизян, Шкурин.
«Ротор»: Чондрич — Кверквелия, Степанов, Гогуа — Алейник, Песегов, Макаров, Жигулев, Давиташвили — Понсе, Фламарион.
Запасные: Обухов, Байрыев, Вершков, Кипиани, Серченков, Маевский, Медведь, Арабидзе, Муллин.