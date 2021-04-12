«Бавария» вслед за «Ювентусом» и «Миланом» заинтересовалась Кварацхелией
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов «Баварии», сообщает Tussosport.
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов «Баварии», сообщает Tussosport.
20-летний грузин ранее привлёк интерес «Ювентуса», который планирует делать ставку на талантливую молодёжь. Кроме того, туринцы следят за бывшим нападающим «Ростова» Эльдором Шомуродовым, выступающим за «Дженоа». Учитывая прекрасные отношения между «Ювентусом» и «Дженоа», не исключено, что Шомуродов может стать одним из претендентов на трансфер в туринский клуб.
Кварацхелия перешёл в казанский «Рубин» из «Рустави» в 2019 году. В нынешнем сезоне грузинский полузащитник принял участие в 21 матче Российской