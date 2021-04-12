«Бавария» вслед за «Ювентусом» и «Миланом» заинтересовалась Кварацхелией

20-летний грузин ранее привлёк интерес «Ювентуса», который планирует делать ставку на талантливую молодёжь. Кроме того, туринцы следят за бывшим нападающим «Ростова» Эльдором Шомуродовым, выступающим за «Дженоа». Учитывая прекрасные отношения между «Ювентусом» и «Дженоа», не исключено, что Шомуродов может стать одним из претендентов на трансфер в туринский клуб.

Ранее сообщалось, что «Милан», «Аталанта» и другие итальянские клубы ведут борьбу за полузащитника. За ситуацией с Кварацхелией также наблюдают «Наполи» и дортмундская «Боруссия».