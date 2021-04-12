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20:59 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария» вслед за «Ювентусом» и «Миланом» заинтересовалась Кварацхелией

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов «Баварии», сообщает Tussosport.

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Источник: РИА "Новости"

20-летний грузин ранее привлёк интерес «Ювентуса», который планирует делать ставку на талантливую молодёжь. Кроме того, туринцы следят за бывшим нападающим «Ростова» Эльдором Шомуродовым, выступающим за «Дженоа». Учитывая прекрасные отношения между «Ювентусом» и «Дженоа», не исключено, что Шомуродов может стать одним из претендентов на трансфер в туринский клуб.

Ранее сообщалось, что «Милан», «Аталанта» и другие итальянские клубы ведут борьбу за полузащитника. За ситуацией с Кварацхелией также наблюдают «Наполи» и дортмундская «Боруссия».

Кварацхелия перешёл в казанский «Рубин» из «Рустави» в 2019 году. В нынешнем сезоне грузинский полузащитник принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. С 2019 года Кварацхелия вызывается в национальную команду Грузии.

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