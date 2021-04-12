«Спартаку» может грозить снятие трех очков за оскорбление Гильерме болельщиками

Согласно статье 121 части 2 дисциплинарного регламента РФС, «в случае оскорбления зрителями какого-либо лица по поводу расовой принадлежности, цвета кожи, языка, религии или происхождения — виновный клуб наказывается штрафом от 100 тысяч до 500 тысяч рублей и/или запретом на допуск зрителей в секторы стадиона от одного до трех матчей и/или проведением без зрителей от одного до трех матчей и/или снятием трех очков».