«Спартаку» может грозить снятие трех очков за оскорбление Гильерме болельщиками
«Спартак» могут наказать снятием трех очков за поведение болельщиков в отношении голкипера «Локомотива» Маринату Гильерме.
«Спартак» могут наказать снятием трех очков за поведение болельщиков в отношении голкипера «Локомотива» Маринату Гильерме.
Согласно статье 121 части 2 дисциплинарного регламента РФС, «в случае оскорбления зрителями
Матч 25-го тура
Ранее представитель «Спартака» заявил, что клуб готов предоставить видео с оскорбительными жестами Гильерме в адрес болельщиков.
«Локомотив» набрал 46 очков и занимает третье место в чемпионате России, отставая от идущего вторым «Спартака» на одно очко.