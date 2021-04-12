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21:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартаку» может грозить снятие трех очков за оскорбление Гильерме болельщиками

«Спартак» могут наказать снятием трех очков за поведение болельщиков в отношении голкипера «Локомотива» Маринату Гильерме.

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Источник: Спорт-Экспресс

Согласно статье 121 части 2 дисциплинарного регламента РФС, «в случае оскорбления зрителями какого-либо лица по поводу расовой принадлежности, цвета кожи, языка, религии или происхождения — виновный клуб наказывается штрафом от 100 тысяч до 500 тысяч рублей и/или запретом на допуск зрителей в секторы стадиона от одного до трех матчей и/или проведением без зрителей от одного до трех матчей и/или снятием трех очков».

Матч 25-го тура Тинькофф-РПЛ «Локомотив» — «Спартак» прошел вчера, 11 апреля, и завершился победой железнодорожников со счетом 2:0.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вызвал представителей «Спартака», «Локомотива», и Гильерме на заседание, которое состоится 13 апреля.

Ранее представитель «Спартака» заявил, что клуб готов предоставить видео с оскорбительными жестами Гильерме в адрес болельщиков.

«Локомотив» набрал 46 очков и занимает третье место в чемпионате России, отставая от идущего вторым «Спартака» на одно очко.

Локомотив
2:0
Первый тайм: 2:0
Спартак
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