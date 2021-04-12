ЦСКА одержал третью победу под руководством Олича, обыграв «Ротор» в чемпионате России
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над волгоградским «Ротором» со счетом 2:0 в домашнем матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над волгоградским «Ротором» со счетом 2:0 в домашнем матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Забитыми мячами отметились Чидера Эджуке (45+1) и Саломон Рондон (71). Рондон, который перешел в ЦСКА в январе на правах аренды, забил свой четвертый мяч в составе ЦСКА. В марте венесуэльский форвард был признан лучшим игроком месяца в составе ЦСКА, перед матчем с «Ротором» ему был вручен специальный приз.
Этот матч стал третьим для ЦСКА под руководством хорватского специалиста Ивицы Олича, в предыдущих двух встречах армейцы также добились побед.
От идущего вторым столичного «Спартака» команды отстают на одно очко, второе место дает право в следующем сезоне сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Первое место занимает
В следующем туре ЦСКА 18 апреля в гостях сыграет с «Сочи», «Ротор» 17 апреля примет московское «Динамо».