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35Eagle Fighting Championship в Москве
21:28 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА одержал третью победу под руководством Олича, обыграв «Ротор» в чемпионате России

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над волгоградским «Ротором» со счетом 2:0 в домашнем матче 25-го тура чемпионата России по футболу.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Забитыми мячами отметились Чидера Эджуке (45+1) и Саломон Рондон (71). Рондон, который перешел в ЦСКА в январе на правах аренды, забил свой четвертый мяч в составе ЦСКА. В марте венесуэльский форвард был признан лучшим игроком месяца в составе ЦСКА, перед матчем с «Ротором» ему был вручен специальный приз.

Этот матч стал третьим для ЦСКА под руководством хорватского специалиста Ивицы Олича, в предыдущих двух встречах армейцы также добились побед.

В турнирной таблице ЦСКА занимает четвертое место, набрав 46 очков, столько же в активе у московского «Локомотива», который опережает армейцев по дополнительным показателям.

От идущего вторым столичного «Спартака» команды отстают на одно очко, второе место дает право в следующем сезоне сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Первое место занимает санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 54 очка. «Ротор» с 18 очками идет 14-м, в зоне переходных матчей за право в следующем сезоне сыграть в Тинькофф — Российской премьер-лиге. От зоны прямого вылета волгоградцев отделяет одно очко.

В следующем туре ЦСКА 18 апреля в гостях сыграет с «Сочи», «Ротор» 17 апреля примет московское «Динамо».

ЦСКА
2:0
Первый тайм: 1:0
Ротор
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