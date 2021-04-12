ЦСКА одержал третью победу под руководством Олича, обыграв «Ротор» в чемпионате России

Забитыми мячами отметились Чидера Эджуке (45+1) и Саломон Рондон (71). Рондон, который перешел в ЦСКА в январе на правах аренды, забил свой четвертый мяч в составе ЦСКА. В марте венесуэльский форвард был признан лучшим игроком месяца в составе ЦСКА, перед матчем с «Ротором» ему был вручен специальный приз.

Этот матч стал третьим для ЦСКА под руководством хорватского специалиста Ивицы Олича, в предыдущих двух встречах армейцы также добились побед.

В турнирной таблице ЦСКА занимает четвертое место, набрав 46 очков, столько же в активе у московского «Локомотива», который опережает армейцев по дополнительным показателям.

От идущего вторым столичного «Спартака» команды отстают на одно очко, второе место дает право в следующем сезоне сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Первое место занимает санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 54 очка. «Ротор» с 18 очками идет 14-м, в зоне переходных матчей за право в следующем сезоне сыграть в Тинькофф — Российской премьер-лиге. От зоны прямого вылета волгоградцев отделяет одно очко.