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22:06 (мск), источник: Sport24

Олич: Я доволен, но хотел, чтобы ЦСКА забил еще

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич подвел итоги матча 25-го тура РПЛ, в котором армейцы со счетом 2:0 обыграли «Ротор».

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Источник: Sport24

«Я доволен 3 очками, моя первая домашняя игра. Было важно сегодня выиграть.

До этого матча тоже были игры тяжелыми. Я знал, что сегодня не будет легко. Надо играть спокойно и ждать моменты. Я знал, что во втором тайме будет больше моментов, будет легче. После второго гола хотел, чтобы еще забили голы. Я доволен.

Когда пришел сюда, не было половины команды, многие были в сборной, было нелегко. За два дня до матча приехали игроки, было немного времени у нас, чтобы поменять что-то. Очень важно, чтобы футболисты поняли форму свою, вернули веру в себя. Я знал, что эти игры не будут легкими. «Ротор» борется за выживание. Тяжело, но мы показали желание, характер, набрали 6 очков в чемпионате и вышли в полуфинал Кубка, — передает слова Олича корреспондент Sport24 Анастасия Баринова.

ЦСКА
2:0
Первый тайм: 1:0
Ротор
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