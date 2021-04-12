Олич: Я доволен, но хотел, чтобы ЦСКА забил еще
Главный тренер ЦСКА Ивица Олич подвел итоги матча 25-го тура РПЛ, в котором армейцы со счетом 2:0 обыграли «Ротор».
Главный тренер ЦСКА Ивица Олич подвел итоги матча 25-го тура РПЛ, в котором армейцы со счетом 2:0 обыграли «Ротор».
«Я доволен 3 очками, моя первая домашняя игра. Было важно сегодня выиграть.
До этого матча тоже были игры тяжелыми. Я знал, что сегодня не будет легко. Надо играть спокойно и ждать моменты. Я знал, что во втором тайме будет больше моментов, будет легче. После второго гола хотел, чтобы еще забили голы. Я доволен.
Когда пришел сюда, не было половины команды, многие были в сборной, было нелегко. За два дня до матча приехали игроки, было немного времени у нас, чтобы поменять