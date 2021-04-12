Олич: Я доволен, но хотел, чтобы ЦСКА забил еще

До этого матча тоже были игры тяжелыми. Я знал, что сегодня не будет легко. Надо играть спокойно и ждать моменты. Я знал, что во втором тайме будет больше моментов, будет легче. После второго гола хотел, чтобы еще забили голы. Я доволен.

Когда пришел сюда, не было половины команды, многие были в сборной, было нелегко. За два дня до матча приехали игроки, было немного времени у нас, чтобы поменять что-то. Очень важно, чтобы футболисты поняли форму свою, вернули веру в себя. Я знал, что эти игры не будут легкими. «Ротор» борется за выживание. Тяжело, но мы показали желание, характер, набрали 6 очков в чемпионате и вышли в полуфинал Кубка, — передает слова Олича корреспондент Sport24 Анастасия Баринова.