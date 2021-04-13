«Локомотиву» могут присудить поражение за визит Сухины в судейскую в матче со «Спартаком»

В воскресенье «Локомотив» одержал победу над «Спартаком (2:0). Позже, красно-белые выложили обзор, в котором отметили появление Сухины в судейской перед матчем. Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что в РФС рассмотрят данный инцидент.

Из содержания статьи 118 дисциплинарного регламента РФС:

Согласно статье 118 части 1 дисциплинарного регламента РФС: «Оказание прямого или косвенного воздействия на игроков, официальных лиц, официальных лиц клуба и официальных лиц матча с целью манипулирования результатом матча — наказывается запретом на осуществление любой связанной с футболом деятельности на срок от одного года до пяти лет и штрафом в 500 тысяч рублей».

Согласно статье 118 части 2 дисциплинарного регламента РФС: «оказание прямого или косвенного воздействия на игроков, официальных лиц, официальных лиц клуба и официальных лиц матча с целью манипулирования результатом матча, сопряженное с реальной угрозой жизни и здоровья имущества, родных и близких указанных лиц, а равно с причинением вреда жизни и здоровья имущества, родных и близких указанных лиц — наказывается пожизненным запретом на осуществление любой связанной с футболом деятельности и штрафом в 500 тысяч рублей».

Согласно статье 118 части 3 дисциплинарного регламента РФС: «результат матча аннулируется и команде клуба, виновного в манипулировании результатом матча, присуждается поражение».