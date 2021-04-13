Дерби и его последствия. Какие санкции ждут «Спартак» и «Локомотив» после скандальной игры

Встреча «Локомотив» — «Спартак» прошла 11 апреля на стадионе «РЖД-Арена» в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. После игры распространилось видео, на котором Сухина за час до начала дерби выходит из судейской комнаты. Во время самой встречи делегат матча зафиксировал оскорбительные скандирования в адрес Гилерме со стороны болельщиков «Спартака».
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13 апреля на заседании Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит все нарушения. Оба клуба могут столкнуться с рядом взысканий — от денежного штрафа до технического поражения.
Сухину могут пожизненно отстранить
Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил ТАСС, что «Спартак» попросил КДК РФС дать оценку действиям Сухины. «Да, уже направили письма», — сказал Фетисов.
За нарушение пунктов 1, 2 и 3 статьи 118 («Оказание прямого или косвенного воздействия на игроков, официальных лиц клуба или официальных лиц матча с целью манипулирования результатом матча») дисциплинарного регламента РФС Сухина может быть наказан запретом на осуществление любой деятельности, связанной с футболом, на срок от одного года до пяти лет или штрафом в размере 500 тыс. рублей. Также начальника команды могут пожизненно отстранить от футбольной деятельности. Результат матча при этом аннулируют, а «Локомотиву» присудят поражение.
Если же КДК рассмотрит этот эпизод в качестве оказания воздействия без цели влияния на результат (пункты 1 и 2 статьи 119), то Сухину могут освободить от футбольной деятельности на срок от одного года до трех лет и оштрафовать на 500 тыс. рублей либо наказать пожизненным запретом на любую деятельность в футболе.
Гилерме пригласили на заседание КДК РФС
В понедельник глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет пригласил Гилерме и представителей «Спартака» и «Локомотива» на ближайшее заседание. «На заседание в 14:00 будут вызваны представители “Спартака”, “Локомотива” и Гилерме», — сказал Григорьянц в интервью газете «Спорт-Экспресс».
Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил ТАСС, что у клуба есть видео, на котором голкипер «Локомотива» провоцирует болельщиков красно-белых.
За нарушение пункта 2 статьи 121 («Дискриминация и расизм, публичная демонстрация нацистской атрибутики и символики») «Спартак» могут ждать следующие наказания: штраф от 100 до 500 тыс. рублей (пункт 45 приложения № 1 к дисциплинарному регламенту) и/или запрет на допуск зрителей в секторы стадиона от одного до трех матчей и/или проведение от одного до трех матчей без зрителей и/или снятие трех очков.
Гилерме может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырех матчей за оскорбительные действия в отношении соперников и других людей, которые не являются официальными лицами матча (пункт 6 статьи 94), также он может получить штраф в размере 50 тыс. рублей. Если Гилерме нарушил пункт 1 статьи 100 («Провоцирование зрителей»), он будет оштрафован на 30 тыс. рублей.
Потасовка болельщиков на матче
Корреспондент ТАСС с места событий сообщил, что болельщики «Локомотива» и «Спартака» устроили потасовку на одном из секторов «РЖД-Арены» перед началом игры. Она завязалась после оскорблений со стороны болельщиков железнодорожников, которые спровоцировали фанатов гостей и бросали предметы с верхних ярусов. В потасовку вмешались стюарды, болельщиков «Спартака» отправили на свои места, а фанатов «Локомотива» вернули в пределы гостевого сектора, чтобы создать безопасное расстояние между болельщиками.
«Локомотив» может быть наказан за необеспечение общественного порядка и безопасности на стадионе запретом на допуск зрителей в секторы арены от одного до пяти матчей или проведением от одной до пяти игр без зрителей либо на нейтральном стадионе в другом городе (статья 101). Также клуб могут оштрафовать на сумму от 100 тыс. рублей до 500 тыс. рублей (пункт 22 приложения № 1).
Кроме этого, согласно статье 115 («Беспорядки на стадионе»), московский клуб может ждать аналогичный запрет на допуск зрителей или переезд на нейтральный стадион, но на срок от одной до трех игр. Также может быть наложен штраф в размере 300 тыс. рублей.