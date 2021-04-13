Дерби и его последствия. Какие санкции ждут «Спартак» и «Локомотив» после скандальной игры

Встреча «Локомотив» — «Спартак» прошла 11 апреля на стадионе «РЖД-Арена» в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. После игры распространилось видео, на котором Сухина за час до начала дерби выходит из судейской комнаты. Во время самой встречи делегат матча зафиксировал оскорбительные скандирования в адрес Гилерме со стороны болельщиков «Спартака».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--62118d4f2192e97e394d" data-vnd="62118d4f2192e97e394d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=62118d4f2192e97e394d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

13 апреля на заседании Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит все нарушения. Оба клуба могут столкнуться с рядом взысканий — от денежного штрафа до технического поражения.

Сухину могут пожизненно отстранить

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил ТАСС, что «Спартак» попросил КДК РФС дать оценку действиям Сухины. «Да, уже направили письма», — сказал Фетисов.

За нарушение пунктов 1, 2 и 3 статьи 118 («Оказание прямого или косвенного воздействия на игроков, официальных лиц клуба или официальных лиц матча с целью манипулирования результатом матча») дисциплинарного регламента РФС Сухина может быть наказан запретом на осуществление любой деятельности, связанной с футболом, на срок от одного года до пяти лет или штрафом в размере 500 тыс. рублей. Также начальника команды могут пожизненно отстранить от футбольной деятельности. Результат матча при этом аннулируют, а «Локомотиву» присудят поражение.

Если же КДК рассмотрит этот эпизод в качестве оказания воздействия без цели влияния на результат (пункты 1 и 2 статьи 119), то Сухину могут освободить от футбольной деятельности на срок от одного года до трех лет и оштрафовать на 500 тыс. рублей либо наказать пожизненным запретом на любую деятельность в футболе.

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Гилерме пригласили на заседание КДК РФС

В понедельник глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет пригласил Гилерме и представителей «Спартака» и «Локомотива» на ближайшее заседание. «На заседание в 14:00 будут вызваны представители “Спартака”, “Локомотива” и Гилерме», — сказал Григорьянц в интервью газете «Спорт-Экспресс».

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил ТАСС, что у клуба есть видео, на котором голкипер «Локомотива» провоцирует болельщиков красно-белых.

За нарушение пункта 2 статьи 121 («Дискриминация и расизм, публичная демонстрация нацистской атрибутики и символики») «Спартак» могут ждать следующие наказания: штраф от 100 до 500 тыс. рублей (пункт 45 приложения № 1 к дисциплинарному регламенту) и/или запрет на допуск зрителей в секторы стадиона от одного до трех матчей и/или проведение от одного до трех матчей без зрителей и/или снятие трех очков.

Гилерме может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырех матчей за оскорбительные действия в отношении соперников и других людей, которые не являются официальными лицами матча (пункт 6 статьи 94), также он может получить штраф в размере 50 тыс. рублей. Если Гилерме нарушил пункт 1 статьи 100 («Провоцирование зрителей»), он будет оштрафован на 30 тыс. рублей.

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Потасовка болельщиков на матче

Корреспондент ТАСС с места событий сообщил, что болельщики «Локомотива» и «Спартака» устроили потасовку на одном из секторов «РЖД-Арены» перед началом игры. Она завязалась после оскорблений со стороны болельщиков железнодорожников, которые спровоцировали фанатов гостей и бросали предметы с верхних ярусов. В потасовку вмешались стюарды, болельщиков «Спартака» отправили на свои места, а фанатов «Локомотива» вернули в пределы гостевого сектора, чтобы создать безопасное расстояние между болельщиками.

«Локомотив» может быть наказан за необеспечение общественного порядка и безопасности на стадионе запретом на допуск зрителей в секторы арены от одного до пяти матчей или проведением от одной до пяти игр без зрителей либо на нейтральном стадионе в другом городе (статья 101). Также клуб могут оштрафовать на сумму от 100 тыс. рублей до 500 тыс. рублей (пункт 22 приложения № 1).

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