Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Челси
Порту
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСЖ
Бавария
Футбол. Зарубежный
12.04
Брайтон & Хоув
Эвертон
00
Футбол. Зарубежный
12.04
Сельта
Севилья
34
Футбол. Зарубежный
12.04
Беневенто
Сассуоло
01
Футбол. Зарубежный
12.04
Хоффенхайм
Байер
00
Все события
Фоторепортажи
60Медведева и Загитова станцевали под Las Ketchup, Косторная смеялась. Главные фото первого шоу Тутберидзе
Сборная России проиграла Словакии
11:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Умер главный врач «Динамо» Александр Ярдошвили

Главный врач московского «Динамо» Александр Ярдошвили скончался сегодня утром на 67-м году жизни, сообщил журналист Василий Конов в своём телеграм-канале.

Наверх

В «Динамо» корреспонденту «Чемпионата» подтвердили эту информацию.

Во время загрузки произошла ошибка.

Александр Ярдошвили — заслуженный врач Российской Федерации. Входил в медицинский совет Российского футбольного союза. Ярдошвили стал главным врачом «Динамо» в 2016 году, сменив Андрея Багдасаряна. До этого специалист возглавлял медицинскую службу футбольного ЦСКА. С 1998 по 2012 годы Ярдошвили работал в сборной России. С 1992 по 2012 год Ярдошвили работал врачом в «Локомотиве», который за это время дважды выигрывал чемпионат России и пять раз — Кубок страны. До этого Александр два года трудился в ватерпольном «Динамо», а с 1982 по 1988 годы работал в футбольном «Динамо».

Читайте также
 Стримерша пообещала снять откровенное видео ради победы команды!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Дерби и его последствия. Какие санкции ждут «Спартак» и «Локо»
Просветова бросили под самую грозную атаку НХЛ, кипер не подвел
«ПСЖ» снова остановит «Баварию»: Топ ставок на еврокубки
Наказал американца за ошибку. Дадонов забил курьезный гол: видео
Вошло в привычку. ЦСКА третий раз подряд в финале Кубка Гагарина
«Бавария» вслед за «Ювентусом» заинтересовалась игроком «Рубина»
«Торонто» уступил «Монреалю» в НХЛ. Михеев отдал голевой пас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь