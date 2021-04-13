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14:09 (мск), источник: ТАСС

«Динамо» попросило РПЛ начать матчи 26-го тура с минуты молчания в память о Ярдошвили

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Динамо» обратился к Российской премьер-лиге (РПЛ) и Российскому футбольному союзу (РФС) с просьбой организовать минуту молчания перед началом матчей 26-го тура первенства страны в память о скончавшемся враче команды Александре Ярдошвили. Об этом заявил глава совета директоров клуба Юрий Соловьев, комментарий которого приводит пресс-служба «Динамо».

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Главный врач «Динамо» умер во вторник на 67-м году жизни.

Команда
Динамо

«Я искренне восхищался тем, как он работает с людьми, с командой, — сказал Соловьев. — По сути, многим продлил, а кому-то просто спас футбольные карьеры, вкладывая все сердце и силы, он был и коллегой, и учителем, и другом. Без Ярдошвили сейчас невозможно представить “Динамо”, выражаю искренние и глубокие соболезнования его родным и близким, всем, кто знал и любил Александра Эдуардовича. Мы обратимся в РПЛ и Российский футбольный союз с просьбой почтить память Александра Эдуардовича минутой молчания на матчах ближайшего тура».

Ярдошвили работал в отечественном футболе с 1980 года, он был главным врачом одесского «Черноморца», московских «Локомотива», ЦСКА и «Динамо». В 1998 году он работал главным врачом национальной сборной России.

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