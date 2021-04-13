«Динамо» попросило РПЛ начать матчи 26-го тура с минуты молчания в память о Ярдошвили

«Я искренне восхищался тем, как он работает с людьми, с командой, — сказал Соловьев. — По сути, многим продлил, а кому-то просто спас футбольные карьеры, вкладывая все сердце и силы, он был и коллегой, и учителем, и другом. Без Ярдошвили сейчас невозможно представить “Динамо”, выражаю искренние и глубокие соболезнования его родным и близким, всем, кто знал и любил Александра Эдуардовича. Мы обратимся в РПЛ и Российский футбольный союз с просьбой почтить память Александра Эдуардовича минутой молчания на матчах ближайшего тура».