«Динамо» попросило РПЛ начать матчи 26-го тура с минуты молчания в память о Ярдошвили
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Динамо» обратился к Российской
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Динамо» обратился к Российской
Главный врач «Динамо» умер во вторник на 67-м году жизни.
«Я искренне восхищался тем, как он работает с людьми, с командой, — сказал Соловьев. — По сути, многим продлил, а
Ярдошвили работал в отечественном футболе с 1980 года, он был главным врачом одесского «Черноморца», московских «Локомотива», ЦСКА и «Динамо». В 1998 году он работал главным врачом национальной сборной России.