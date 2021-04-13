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13 апреля, источник: ТАСС

Матчи 26-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Ярдошвили

ТАСС, 13 апреля. Все встречи 26-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) начнутся с минуты молчания в память о спортивном враче Александре Ярдошвили. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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Главный врач московского «Динамо» умер во вторник в возрасте 66 лет.

Во время загрузки произошла ошибка.

В первом матче 26-го тура грозненский «Ахмат» примет подмосковные «Химки» 17 апреля, начало — 14:00 мск. Завершится тур игрой между московским «Спартаком» и «Уфой» 18 апреля (19:00 мск).

Ярдошвили работал в отечественном футболе с 1980 года, он был главным врачом одесского «Черноморца», московских «Локомотива», ЦСКА и «Динамо». В 1998 году он работал главным врачом национальной сборной России.

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