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13 апреля, источник: ТАСС

«Спартак» выступил против всех видов дискриминации в футболе

ТАСС, 13 апреля. Московский футбольный клуб «Спартак» осудил любые проявления дискриминации. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой команды.

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В воскресенье «Спартак» на выезде проиграл «Локомотиву» со счетом 0:2 в матче 25-го тура чемпионата России. В понедельник в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщили ТАСС, что Контрольно-дисциплинарный комитет РФС разберет ситуацию с оскорбительными скандированиями болельщиков «Спартака» в адрес голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме на заседании 13 апреля.

«Наш клуб заявляет о полном неприятии всех видов дискриминации в футболе. Мы против любых признаков расовой, национальной или религиозной нетерпимости на стадионах. ФК “Спартак” совместно с официальным фан-клубом красно-белых регулярно проводит работу среди своих болельщиков по недопущению подобных нарушений», — говорится в сообщении.

«Перед каждым туром мы убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования, не использовать пиротехнических изделий в ходе игры, избегать ненормативной лексики, оскорблений по расовому признаку, цвету кожи, этническому, национальному или социальному происхождению, публичной демонстрации баннеров, флагов, надписей политического, экстремистского или националистического», — отмечается в заявлении.

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