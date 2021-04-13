«Спартак» выступил против всех видов дискриминации в футболе

В воскресенье «Спартак» на выезде проиграл «Локомотиву» со счетом 0:2 в матче 25-го тура чемпионата России. В понедельник в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщили ТАСС, что Контрольно-дисциплинарный комитет РФС разберет ситуацию с оскорбительными скандированиями болельщиков «Спартака» в адрес голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме на заседании 13 апреля.

«Наш клуб заявляет о полном неприятии всех видов дискриминации в футболе. Мы против любых признаков расовой, национальной или религиозной нетерпимости на стадионах. ФК “Спартак” совместно с официальным фан-клубом красно-белых регулярно проводит работу среди своих болельщиков по недопущению подобных нарушений», — говорится в сообщении.