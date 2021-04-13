«Спартак» выступил против всех видов дискриминации в футболе
ТАСС, 13 апреля. Московский футбольный клуб «Спартак» осудил любые проявления дискриминации. Об этом говорится в заявлении, опубликованном
ТАСС, 13 апреля. Московский футбольный клуб «Спартак» осудил любые проявления дискриминации. Об этом говорится в заявлении, опубликованном
В воскресенье «Спартак» на выезде проиграл «Локомотиву» со счетом 0:2 в матче 25-го тура чемпионата России. В понедельник в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщили ТАСС, что
«Наш клуб заявляет о полном неприятии всех видов дискриминации в футболе. Мы против любых признаков расовой, национальной или религиозной нетерпимости на стадионах. ФК “Спартак” совместно с официальным
«Перед каждым туром мы убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования, не использовать пиротехнических изделий в ходе игры, избегать ненормативной лексики, оскорблений по расовому признаку, цвету кожи, этническому, национальному или социальному происхождению, публичной демонстрации баннеров, флагов, надписей политического, экстремистского или националистического», — отмечается в заявлении.