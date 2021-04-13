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13 апреля, источник: ТАСС

«Легенда без преувеличений». Умер главный врач московского «Динамо» Александр Ярдошвили

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Посвятивший футболу больше 40 лет своей жизни главный врач московского «Динамо» Александр Ярдошвили умер во вторник в возрасте 66 лет.

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Его карьера спортивного врача началась в одесском «Черноморце» в 1980 году. После чего он провел восемь лет в московском «Динамо», причем два года — в команде по водному поло, вместе с которой дважды выиграл чемпионат СССР, стал обладателем Кубка Европы и финалистом Кубка европейских чемпионов.

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Целых 20 лет (1992−2012) он посвятил работе в столичном «Локомотиве», с которым дважды выиграл чемпионат страны, пять раз — Кубок России, дважды вышел в полуфинал Кубка обладателей кубков. В «Локомотиве» он 18 лет рука об руку проработал с еще одним легендарным врачом — Савелием Мышаловым.

Команда
Динамо

«Мы вместе работали много лет — он был моим помощником, когда я работал в “Локомотиве”, — сказал Мышалов в беседе с корреспондентом ТАСС. — Он был хорошим человеком, великолепным. Каким он был врачом? Работая в высшей лиге, тем более в “Локомотиве”, невозможно быть плохим врачом».

Бывший главный тренер железнодорожников Юрий Семин запомнил Ярдошвили как искреннего и профессионального человека. «Это большая потеря для всех. Он был замечательный человек, искренний в высшей степени, профессионал, один из людей российского футбола, который имел большие знания в своей профессии. Он был человеком, который объединял всех людей», — сказал Семин ТАСС.

В 1998 году Ярдошвили работал в тренерском штабе сборной России под руководством Анатолия Бышовца.

«Один из лучших врачей и в Советском Союзе, и в России»

В клубной карьере Ярдошвили еще был московский ЦСКА (2012−2015), с которым он вновь выиграл два чемпионата страны. А затем он вернулся в футбольное «Динамо», где работал с 2016 года.

«Я видел его позавчера на матче “Динамо”, — сказал ТАСС почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. — Могу сказать, что он был одним из самых лучших спортивных врачей и в Советском Союзе, и в России. Таких специалистов, как он, можно пересчитать по пальцам одной руки — Савелий Евсеевич Мышалов, Александр Эдуардович Ярдошвили, Зураб Гивиевич Орджоникидзе. Такие люди, грубо говоря, штучный товар».

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Российская премьер-лига объявила, что все матчи 26-го тура (17—18 апреля) начнутся с минуты молчания в память о Ярдошвили.

«Человек был замечательный и специалист уникальный. Это потеря для всего нашего спорта, не только для “Динамо”», — сказал генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров, которого цитирует пресс-служба клуба.

«На таких людях держатся профессии, — отметил председатель совета директоров “Динамо” Юрий Соловьев. — Тот случай, когда эпитет “легенда” не является преувеличением. Невосполнимая потеря для нашей спортивной медицины, футбола, спорта в целом. Он был и коллегой, и учителем, и другом».

Ярдошвили являлся заслуженным врачом Российской Федерации. 6 апреля ему исполнилось 66 лет.

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