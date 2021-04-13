Кто в РПЛ подорожал и подешевел больше всех? Первое обновление 2021 года
Цена на 17-летнего Захаряна выросла в семь раз.
Цена на 17-летнего Захаряна выросла в семь раз.
Футбольный портал Transfermarkt продолжает обновлять стоимость игроков по всему миру. Вчера вышел промежуточный апдейт ФНЛ, по итогам которого самый большой прирост показал Иван Сергеев, представляющий «Крылья Советов» (+300 тыс. евро, € 1,8 млн). Сегодня же Transfermarkt представил обновление по РПЛ. Рассказываем, кто и почему подорожал/подешевел больше всех.
Наибольшее падение в цене произошло у Зелимхана Бакаева — он подешевел сразу на полтора миллиона евро (€ 6 млн). По сравнению с прошлым годом полузащитник «Спартака» показывает менее яркую игру. Кроме того, Бакаев потерял место в основе
Сразу шесть футболистов потеряли по одному миллиону, из них четверо представляют «Краснодар». Во многом
Эмануэль Маммана теперь стоит € 3,5 млн. Он подешевел, в основном,
Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев подешевел на 600 тысяч евро. Он пропустил половину матчей в этом сезоне
На 50% увеличилась трансферная стоимость Хвичи Кварацхелии. Грузинский хавбек «Рубина» теперь оценивается в € 15 млн. На такой прирост повлияли выступления Хвичи за казанский клуб и сборную Грузии. Кварацхелия интересен многим клубам Европы, что также сказалось на его стоимости.
Следом за Хвичей расположились Арсен Захарян («Динамо») и Александр Соболев («Спартак»). Они оба подорожали на 3 млн евро, но юный динамовец показал больший прирост по сравнению с форвардом
«В Европе сейчас большой спрос на молодых игроков, — объясняет Артём Заводник, главный редактор русскоязычной версии портала Transfermarkt. — На Захаряна уже обратили внимание большие клубы, некоторые скауты от него просто в восторге».
Соболев подорожал с € 6 млн до € 9 млн. После зимней паузы он набрал отличный ход, записав на свой счёт 7 забитых мячей и одну голевую передачу. К тому же для нападающего Александр ещё достаточно молод — в марте ему исполнилось 24 года.
Сильно прибавил в стоимости ещё один динамовец — Константин Тюкавин (с € 400 тысяч до € 2,5 млн). 18-летний форвард показывает отличную результативность: в 12 матчах за «Динамо» он забил 4 мяча и 5 раз ассистировал своим партнёрам. При этом Тюкавин появлялся на поле с первых минут лишь в трёх встречах. Может, он станет динамовским джокером?
Большой прирост в стоимости произошёл у Максима Мухина (с € 250 тысяч до € 2 млн). 19-летний хавбек «Локомотива» демонстрирует неплохой уровень футбола, в весенних матчах он неизменно выходил на поле в стартовом составе. Главный тренер железнодорожников Марко Николич ему доверяет. Как, впрочем, и другим молодым игрокам «Локо».
Денис Макаров из «Рубина» подорожал на 1,5 млн евро (€ 3,5 млн). Он ярко выступает как в составе казанского клуба, так и в молодёжной сборной России. На недавнем Евро он был одним из лучших игроков нашей команды. А вот Александр Максименко, наоборот, не смог себя проявить. В «Спартаке» к действиям Максименко нареканий практически нет, и его ценник мог вырасти намного больше, чем на один миллион (€ 12 млн), если бы он успешнее отыграл на молодёжном Евро.
Также на один миллион подорожали зенитовец Вендел и нападающий «Ростова» Али Соу. Гамбиец успел трижды отличиться в 7 играх за дончан и теперь стоит € 3 млн. Вендел же, видимо,
Полное обновление по РПЛ вы можете найти на сайте Transfermarkt.
Николай Егорычев