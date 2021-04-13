Кто в РПЛ подорожал и подешевел больше всех? Первое обновление 2021 года

Футбольный портал Transfermarkt продолжает обновлять стоимость игроков по всему миру. Вчера вышел промежуточный апдейт ФНЛ, по итогам которого самый большой прирост показал Иван Сергеев, представляющий «Крылья Советов» (+300 тыс. евро, € 1,8 млн). Сегодня же Transfermarkt представил обновление по РПЛ. Рассказываем, кто и почему подорожал/подешевел больше всех.

Бакаев продолжает падать в цене. Также подешевели сразу четыре футболиста «Краснодара»

Зелимхан Бакаев во время тренировки. | Источник: РИА "Новости"

Наибольшее падение в цене произошло у Зелимхана Бакаева — он подешевел сразу на полтора миллиона евро (€ 6 млн). По сравнению с прошлым годом полузащитник «Спартака» показывает менее яркую игру. Кроме того, Бакаев потерял место в основе красно-белых. Вызывает опасения и текущая форма Зелимхана: после зимней паузы он провёл на поле всего 19 минут.

Сразу шесть футболистов потеряли по одному миллиону, из них четверо представляют «Краснодар». Во многом из-за неудовлетворительных результатов команды подешевели лидеры «быков» — Газинский, Сулейманов, Вильена и Вандерсон. Текущий сезон для них, как и для всего «Краснодара» в целом, складывается крайне неудачно. На падении стоимости Газинского сказался ещё и возраст (в июле ему исполнится 32 года).

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Эмануэль Маммана теперь стоит € 3,5 млн. Он подешевел, в основном, из-за своей травматичности. Также повлиял тот факт, что Маммана выступает за «Сочи» — клуб ниже уровнем, чем «Зенит». Аргентинец, кстати, до сих пор принадлежит питерцам, но нужен ли он Семаку?

Ещё одним игроком, чья стоимость уменьшилась на 1 млн евро, стал Фёдор Чалов (€ 11 млн). Он проигрывает конкуренцию Саломону Рондону и редко выходит на поле. Спрос на Чалова всё меньше и меньше — последний раз он забивал за ЦСКА в декабре 2020 года.

Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев подешевел на 600 тысяч евро. Он пропустил половину матчей в этом сезоне из-за травм. Чуть меньше — по полмиллиона евро — потеряли спартаковец Георгий Джикия (€ 9 млн) и форвард «Динамо» Николай Комличенко (€ 4,5 млн). В случае с Джикией сказались его персональные ошибки в обороне. Что же касается Комличенко, то он просто мало играет в этом году — всего 11 матчей в основе бело-голубых. Если Николай и забивает, то чаще всего с пенальти: лишь один из четырёх его мячей в этом сезоне с игры.

Кварацхелия подорожал на 5 млн евро, Соболев и Захарян — на 3 млн евро

Хвича Кварацхелия радуется успеху. | Источник: РИА "Новости"

На 50% увеличилась трансферная стоимость Хвичи Кварацхелии. Грузинский хавбек «Рубина» теперь оценивается в € 15 млн. На такой прирост повлияли выступления Хвичи за казанский клуб и сборную Грузии. Кварацхелия интересен многим клубам Европы, что также сказалось на его стоимости.

Следом за Хвичей расположились Арсен Захарян («Динамо») и Александр Соболев («Спартак»). Они оба подорожали на 3 млн евро, но юный динамовец показал больший прирост по сравнению с форвардом красно-белых, если учитывать их прошлую стоимость. Ценник на Захаряна взлетел в семь раз: с € 500 тысяч до € 3,5 млн!

«В Европе сейчас большой спрос на молодых игроков, — объясняет Артём Заводник, главный редактор русскоязычной версии портала Transfermarkt. — На Захаряна уже обратили внимание большие клубы, некоторые скауты от него просто в восторге».

Соболев подорожал с € 6 млн до € 9 млн. После зимней паузы он набрал отличный ход, записав на свой счёт 7 забитых мячей и одну голевую передачу. К тому же для нападающего Александр ещё достаточно молод — в марте ему исполнилось 24 года.

Сильно прибавил в стоимости ещё один динамовец — Константин Тюкавин (с € 400 тысяч до € 2,5 млн). 18-летний форвард показывает отличную результативность: в 12 матчах за «Динамо» он забил 4 мяча и 5 раз ассистировал своим партнёрам. При этом Тюкавин появлялся на поле с первых минут лишь в трёх встречах. Может, он станет динамовским джокером?

На два миллиона подорожал Джордан Ларссон. Теперь шведского форварда «Спартака» оценивают в € 11 млн. Ларссон проводит, пожалуй, свой лучший сезон в карьере на данный момент. Он оказывает большое влияние на игру красно-белых, чем привлёк к себе внимание европейских клубов — недавно говорили об интересе к нему со стороны дортмундской «Боруссии» и «Вест Хэма».

Большой прирост в стоимости произошёл у Максима Мухина (с € 250 тысяч до € 2 млн). 19-летний хавбек «Локомотива» демонстрирует неплохой уровень футбола, в весенних матчах он неизменно выходил на поле в стартовом составе. Главный тренер железнодорожников Марко Николич ему доверяет. Как, впрочем, и другим молодым игрокам «Локо».

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Денис Макаров из «Рубина» подорожал на 1,5 млн евро (€ 3,5 млн). Он ярко выступает как в составе казанского клуба, так и в молодёжной сборной России. На недавнем Евро он был одним из лучших игроков нашей команды. А вот Александр Максименко, наоборот, не смог себя проявить. В «Спартаке» к действиям Максименко нареканий практически нет, и его ценник мог вырасти намного больше, чем на один миллион (€ 12 млн), если бы он успешнее отыграл на молодёжном Евро.

Также на один миллион подорожали зенитовец Вендел и нападающий «Ростова» Али Соу. Гамбиец успел трижды отличиться в 7 играх за дончан и теперь стоит € 3 млн. Вендел же, видимо, наконец-то адаптировался к России. Бразилец оказывает большое влияние на игру «Зенита» и заслужил прибавку в трансферной стоимости (€ 15 млн).



Полное обновление по РПЛ вы можете найти на сайте Transfermarkt.