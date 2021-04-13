Тедеско может возглавить «Айнтрахт»

Во вторник было объявлено, что главный тренер франкфуртского «Айнтрахта» Адольф Хюттер с нового сезона будет тренировать «Боруссию» из Менхенгладбаха.

Тедеско ранее объявил, что покинет «Спартак» по окончании сезона. Специалист уже работал в Германии с «Эрцгебирге» и «Шальке».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--62118d4f2192e97e394d" data-vnd="62118d4f2192e97e394d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=62118d4f2192e97e394d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме Тедеско в список потенциальных кандидатов на пост главного тренера «Айнтрахта» вошли: Ральф Рангник, в воскресенье посетивший в Москве матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичными «Локомотивом» и «Спартаком» (победа «Локо» — 2:0), а также Люсьен Фавр, Петер Бос, Штеффен Баумгарт, Джесси Марш и Жерардо Сеоане.