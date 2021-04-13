Тедеско может возглавить «Айнтрахт»

Во вторник было объявлено, что главный тренер франкфуртского «Айнтрахта» Адольф Хюттер с нового сезона будет тренировать «Боруссию» из Менхенгладбаха.
Тедеско ранее объявил, что покинет «Спартак» по окончании сезона. Специалист уже работал в Германии с «Эрцгебирге» и «Шальке».
Кроме Тедеско в список потенциальных кандидатов на пост главного тренера «Айнтрахта» вошли: Ральф Рангник, в воскресенье посетивший в Москве матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичными «Локомотивом» и «Спартаком» (победа «Локо» — 2:0), а также Люсьен Фавр, Петер Бос, Штеффен Баумгарт, Джесси Марш и Жерардо Сеоане.
«Айнтрахт» идет на четвертом месте в таблице немецкой бундеслиги, которое дает право выступить в групповом этапе Лиги чемпионов.