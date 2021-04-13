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16:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тедеско может возглавить «Айнтрахт»

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Доменико Тедеско, возглавляющий московский «Спартак», включен в список потенциальных кандидатов на пост главного тренера франкфуртского футбольного клуба «Айнтрахт» по версии 90min, сообщается на сайте немецкого портала.

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Источник: РИА "Новости"

Во вторник было объявлено, что главный тренер франкфуртского «Айнтрахта» Адольф Хюттер с нового сезона будет тренировать «Боруссию» из Менхенгладбаха.

Тедеско ранее объявил, что покинет «Спартак» по окончании сезона. Специалист уже работал в Германии с «Эрцгебирге» и «Шальке».

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Кроме Тедеско в список потенциальных кандидатов на пост главного тренера «Айнтрахта» вошли: Ральф Рангник, в воскресенье посетивший в Москве матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичными «Локомотивом» и «Спартаком» (победа «Локо» — 2:0), а также Люсьен Фавр, Петер Бос, Штеффен Баумгарт, Джесси Марш и Жерардо Сеоане.

«Айнтрахт» идет на четвертом месте в таблице немецкой бундеслиги, которое дает право выступить в групповом этапе Лиги чемпионов.

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