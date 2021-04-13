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17:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

РФС поддержал решения Левникова в дерби «Локомотив» — «Спартак»

Как стало известно «СЭ», экспертно-судейский комитет Российского футбольного союза 13 апреля оценил работу арбитра Кирилла Левникова в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» (2:0).

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Источник: РИА "Новости"

Все решения арбитра были признаны верными, сообщил председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Напомним, «Спартак» попросил экспертно-судейскую комиссию РФС рассмотреть решения Левникова по трем эпизодам в штрафной «Локомотива».

«На 44-й минуте не был назначен пенальти в ворота “Локо”. По нашему мнению, Квинси Промес был на мяче первым, при этом игрок соперника Александр Сильянов ударил по его ноге, а не по мячу. Два других эпизода также произошли в штрафной площади “Локомотива” на 57-й и 87-й минутах: не были назначены 11-метровые за игру рукой сначала Пабло, а затем Сильянова. Рассчитываем на объективную оценку со стороны ЭСК РФС», — говорилось 12 апреля в заявлении пресс-службы «Спартака» на официальном сайте.

Отметим, что московское дерби «Локомотив» — «Спартак» обслуживал судья Кирилл Левников. Ответственным за работу систему видеопомощи арбитрам (ВАР) был Сергей Иванов.

(Виталий Айрапетов).

Локомотив
2:0
Первый тайм: 2:0
Спартак
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