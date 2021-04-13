РФС поддержал решения Левникова в дерби «Локомотив» — «Спартак»
Как стало известно «СЭ»,
Как стало известно «СЭ»,
Все решения арбитра были признаны верными, сообщил председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.
Напомним, «Спартак» попросил
«На 44-й минуте не был назначен пенальти в ворота “Локо”. По нашему мнению, Квинси Промес был на мяче первым, при этом игрок соперника Александр Сильянов ударил по его ноге, а не по мячу. Два других эпизода также произошли в штрафной площади “Локомотива” на 57-й и 87-й минутах: не были назначены 11-метровые за игру рукой сначала Пабло, а затем Сильянова. Рассчитываем на объективную оценку со стороны ЭСК РФС», — говорилось 12 апреля в заявлении
Отметим, что московское дерби «Локомотив» — «Спартак» обслуживал судья Кирилл Левников. Ответственным за работу систему видеопомощи арбитрам (ВАР) был Сергей Иванов.
(Виталий Айрапетов).