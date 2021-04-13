Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Челси
Порту
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСЖ
Бавария
Футбол. Зарубежный
12.04
Хоффенхайм
Байер
00
Футбол. Зарубежный
12.04
Беневенто
Сассуоло
01
Футбол. Зарубежный
12.04
Сельта
Севилья
34
Футбол. Зарубежный
12.04
Брайтон & Хоув
Эвертон
00
Все события
Фоторепортажи
35Eagle Fighting Championship в Москве
10ЦСКА повел 2−0 в серии со СКА в Кубке Гагарина
19:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Полузащитник «Рубина» Кварацхелия стал самым подорожавшим футболистом РПЛ

Портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов российской Премьер-лиги.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Самым подорожавшим игроком стал полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия. Его стоимость оценили в 15 миллионов евро, что на 5 миллионов больше, чем предыдущая цена.

В топ-3 также вошли полузащитник «Динамо» Арсен Захарян и нападающий «Спартака» Александр Соболев. Их стоимость увеличилась на 3 миллиона евро.

Среди клубов РПЛ по суммарной стоимости игроков на первом месте оказался «Рубин», прибавив 8,3 миллиона евро. В первую пятерку также попали «Динамо» (на 6 миллионов евро), «Локомотив» (3,85 миллиона евро), «Спартак» (3,35 миллиона евро) и «Ростов» (2,375 миллиона евро).

 Самые красивые спортсменки на чемпионате России по плаванию
Американцы вспомнили о бойкоте Олимпиады в Пекине. Кто же может их поддержать
Дерби и его последствия. Какие санкции ждут «Спартак» и «Локо»
Гильерме дисквалифицирован на 2 матча РПЛ и оштрафован
«ПСЖ» снова остановит «Баварию»: Топ ставок на еврокубки
Тренер «Спартака» претендует на работу в 4-й команде бундеслиги
Кто в РПЛ подорожал и подешевел больше всех
«Манчестер Юнайтед» захотел обменять Погба на Роналду
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь