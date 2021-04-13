Полузащитник «Рубина» Кварацхелия стал самым подорожавшим футболистом РПЛ
Портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов российской
Портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов российской
Самым подорожавшим игроком стал полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия. Его стоимость оценили в 15 миллионов евро, что на 5 миллионов больше, чем предыдущая цена.
В топ-3 также вошли полузащитник «Динамо» Арсен Захарян и нападающий «Спартака» Александр Соболев. Их стоимость увеличилась на 3 миллиона евро.
Среди клубов РПЛ по суммарной стоимости игроков на первом месте оказался «Рубин», прибавив 8,3 миллиона евро. В первую пятерку также попали «Динамо» (на 6 миллионов евро), «Локомотив» (3,85 миллиона евро), «Спартак» (3,35 миллиона евро) и «Ростов» (2,375 миллиона евро).