Полузащитник «Рубина» Кварацхелия стал самым подорожавшим футболистом РПЛ

Самым подорожавшим игроком стал полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия. Его стоимость оценили в 15 миллионов евро, что на 5 миллионов больше, чем предыдущая цена.

В топ-3 также вошли полузащитник «Динамо» Арсен Захарян и нападающий «Спартака» Александр Соболев. Их стоимость увеличилась на 3 миллиона евро.