Гильерме дисквалифицирован на 2 матча РПЛ и оштрафован за оскорбительные жесты в адрес фанатов «Спартака»

Гильерме дисквалифицирован на 2 матча РПЛ и оштрафован за оскорбительные жесты в адрес фанатов «Спартака»

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме дисквалифицирован на два матча РПЛ и оштрафован на 50 тысяч рублей за эпизод с оскорбительными жестами в адрес фанатов «Спартака».