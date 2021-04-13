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19:00 (мск), источник: Sport24

Гильерме дисквалифицирован на 2 матча РПЛ и оштрафован за оскорбительные жесты в адрес фанатов «Спартака»

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме дисквалифицирован на два матча РПЛ и оштрафован на 50 тысяч рублей за эпизод с оскорбительными жестами в адрес фанатов «Спартака».

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Источник: Sport24

Данное решение было принято на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС, передает корреспондент Sport24 Александр Сергеев.

Локомотив
2:0
Первый тайм: 2:0
Спартак
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