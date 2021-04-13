Гильерме дисквалифицирован на 2 матча РПЛ и оштрафован за оскорбительные жесты в адрес фанатов «Спартака»

Футбол, Премьер-лига, Тур 2511.04.2021, 19:00 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 11902 зрителя
|Марко Николич
|Доменико Тедеско
|Франсуа Камано(Федор Смолов, Дмитрий Баринов)
|22′
|Федор Смолов
|45+2′
|1
|Маринату Гильерме
74′
|98
|Александр Максименко
|2
|Дмитрий Живоглядов
85′
|2
|Самюэль Жиго
|45
|Александр Сильянов
|14
|Георгий Джикия
76′
|3
|Пабло
|39
|Павел Маслов
85′
|14
|Ведран Чорлука
|6
|Айртон
45′
|7
|Гжегож Крыховяк
|47
|Роман Зобнин
|17
|Рифат Жемалетдинов
84′88′
|11
|Джордан Ларссон
|38
|Николай Титков
|8
|Виктор Мозес
79′
|25
|Франсуа Камано
76′88′
|19
|Эсекиэль Понсе
|11
|Антон Миранчук
|33
|Алекс Крал
73′
|9
|Федор Смолов
78′
|4
|Йоррит Хендрикс
|88
|Виталий Лисакович
|7
|Александр Соболев
24′46′
|6
|Дмитрий Баринов
55′62′
|54
|Наиль Умяров
|69
|Даниил Куликов
|24
|Квинси Промес
88′
|76
|Максим Мухин
58′78′
|10
|Зелимхан Бакаев
|37
|Станислав Магкеев
|6
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|1
|3
|Голевые моменты
|5
|9
|Удары (всего)
|19
|4
|Удары в створ
|9
|0
|Штанги, перекладины
|0
|0
|Угловые
|12
|19
|Фолы
|9
|6
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Кирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Роман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
|ВАР
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Ассистент ВАР
|Андрей Болотенков(Россия, Москва)