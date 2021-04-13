Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Челси
Порту
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСЖ
Бавария
Футбол. Зарубежный
12.04
Хоффенхайм
Байер
00
Футбол. Зарубежный
12.04
Беневенто
Сассуоло
01
Футбол. Зарубежный
12.04
Сельта
Севилья
34
Футбол. Зарубежный
12.04
Брайтон & Хоув
Эвертон
00
Все события
Фоторепортажи
35Eagle Fighting Championship в Москве
10ЦСКА повел 2−0 в серии со СКА в Кубке Гагарина
19:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

КДК РФС перенес рассмотрение ситуации с Сухиной на пятницу

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что заседание, на котором будет рассмотрено поведение начальника «Локомотива» Станиславы Сухины перед матчем 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива», перенесено на более поздний срок.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Оно должно пройти 16 апреля.

«Сухина не смог присутствовать сегодня, поэтому мы перенесли заседание по этому делу в пятницу на 12 часов дня», — сказал Григорьнец.

Также глава КДК ответил на вопрос, сколько раз и на какое время начальник команды «Локо» заходил в судейскую: «Не могу сказать, поэтому мы попросили записи с камер видеонаблюдения. Сколько по времени? Тоже не могу сказать, попросили тайминг. Мог ли он взять протокол? На самом деле, протокол сейчас электронный… Поговорим о наказании в пятницу».

Накануне в канале «Спартака» появилось видео с Сухиной, который выходит из судейской комнаты перед игрой. При этом присутствие посторонних в ней запрещено.

(Артем Бухаев).

Локомотив
2:0
Первый тайм: 2:0
Спартак
 Самые красивые спортсменки на чемпионате России по плаванию
Американцы вспомнили о бойкоте Олимпиады в Пекине. Кто же может их поддержать
Дерби и его последствия. Какие санкции ждут «Спартак» и «Локо»
Гильерме дисквалифицирован на 2 матча РПЛ и оштрафован
«ПСЖ» снова остановит «Баварию»: Топ ставок на еврокубки
Тренер «Спартака» претендует на работу в 4-й команде бундеслиги
Кто в РПЛ подорожал и подешевел больше всех
«Манчестер Юнайтед» захотел обменять Погба на Роналду
Полузащитник «Рубина» стал самым подорожавшим футболистом РПЛ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь