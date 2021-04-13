КДК РФС перенес рассмотрение ситуации с Сухиной на пятницу

«Сухина не смог присутствовать сегодня, поэтому мы перенесли заседание по этому делу в пятницу на 12 часов дня», — сказал Григорьнец.

Также глава КДК ответил на вопрос, сколько раз и на какое время начальник команды «Локо» заходил в судейскую: «Не могу сказать, поэтому мы попросили записи с камер видеонаблюдения. Сколько по времени? Тоже не могу сказать, попросили тайминг. Мог ли он взять протокол? На самом деле, протокол сейчас электронный… Поговорим о наказании в пятницу».