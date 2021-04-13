Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Челси
Порту
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСЖ
Бавария
Футбол. Зарубежный
12.04
Хоффенхайм
Байер
00
Футбол. Зарубежный
12.04
Беневенто
Сассуоло
01
Футбол. Зарубежный
12.04
Сельта
Севилья
34
Футбол. Зарубежный
12.04
Брайтон & Хоув
Эвертон
00
Все события
Фоторепортажи
8МЮ победил «Гранаду» в матче ¼ финала ЛЕ
9«Реал» победил «Барселону» в проливной дождь
20:24 (мск), источник: Sport24

В FARE заявили, что разочарованы решением КДК РФС по инциденту с Гильерме

В организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) отреагировали на решение КДК РФС по итогам матча 25-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».

Наверх
Источник: Sport24

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме был дисквалифицирован на 2 матча РПЛ и оштрафован за оскорбительные жесты в адрес фанатов красно-белых, а «Спартак» был наказан штрафом в размере 500 тысяч рублей и одним матчем без зрителей условно за выкрики фанатов в адрес натурализованного голкипера.

«В FARE очень разочарованы дисциплинарным решением РФС, поскольку оно практически наказывает жертву расизма, в то время как виновные не почувствуют последствий штрафа. Отложенное закрытие же вряд ли превратится в реальное наказание в принципе. Это абсолютно неправильный сигнал для футбола и общества, он рискует свести на нет весь прогресс, достигнутый в России в борьбе с дискриминацией в футболе в последние годы. Это решение только подстегнет расистов на трибунах оскорблять игроков, которые будут наказаны за любую реакцию.

Учитывая, что болельщики «Спартака» оскорбляли Гильерме на расовой почве почти в каждом матче за последние 5 лет и в этом сезоне уже были наказаны за такое же нарушение, отсроченное закрытие стадиона и небольшой штраф, с нашей точки зрения, не соответствуют правонарушению.

Мы призываем РФС пересмотреть процедуры и внести изменения в дисциплинарный кодекс, чтобы предотвратить повторения ситуаций, когда жертвы расизма наказаны, а виновные практически не несут никакой ощутимой ответственности, — сказали в FARE в беседе с корреспондентом Sport24 Алиной Матинян.

Локомотив
2:0
Первый тайм: 2:0
Спартак
 Лесбиянок из UFC жестко раскритиковали российские фанаты ММА: «Стыдить таких надо! Жалко их ребенка»
Женщины назвали свою любимую позу для секса: итоги опроса
РФС отмазал «Спартак» за расизм и назвал судейство чистым
Гильерме дисквалифицирован на 2 матча РПЛ и оштрафован
Начальник «Спартака» тоже посещал судейскую перед матчем (видео)
«Ак Барс» сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф КХЛ
Россиянки вышли на чемпионат Европы по футболу
«ПСЖ» принимает «Баварию» в Лиге чемпионов (трансляция)
«Челси» играет с «Порту» в Лиге чемпионов (трансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь