В FARE заявили, что разочарованы решением КДК РФС по инциденту с Гильерме

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме был дисквалифицирован на 2 матча РПЛ и оштрафован за оскорбительные жесты в адрес фанатов красно-белых, а «Спартак» был наказан штрафом в размере 500 тысяч рублей и одним матчем без зрителей условно за выкрики фанатов в адрес натурализованного голкипера.

«В FARE очень разочарованы дисциплинарным решением РФС, поскольку оно практически наказывает жертву расизма, в то время как виновные не почувствуют последствий штрафа. Отложенное закрытие же вряд ли превратится в реальное наказание в принципе. Это абсолютно неправильный сигнал для футбола и общества, он рискует свести на нет весь прогресс, достигнутый в России в борьбе с дискриминацией в футболе в последние годы. Это решение только подстегнет расистов на трибунах оскорблять игроков, которые будут наказаны за любую реакцию.

Учитывая, что болельщики «Спартака» оскорбляли Гильерме на расовой почве почти в каждом матче за последние 5 лет и в этом сезоне уже были наказаны за такое же нарушение, отсроченное закрытие стадиона и небольшой штраф, с нашей точки зрения, не соответствуют правонарушению.