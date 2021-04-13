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20:22 (мск), источник: Sport24

РФС отмазал «Спартак» за расизм, наказал Гилерме за провокации трибун и назвал судейство в дерби чистым

Послесловие к матчу «Локомотив» — «Спартак».

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Источник: Sport24

Московское дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» завершилось еще в воскресенье. Но страсти по нему не утихают до сих пор.

  • Болельщики красно-белых до сих пор уверены, что судья матча не назначил в ворота Гилерме как минимум три пенальти.
  • Сам Гилерме подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов «Спартака». И ответил им определенными жестами.
  • Начальник команды «Локомотива» Станислав Сухина, как оказалось, заходил в судейскую комнату перед матчем.
На фоне этого драка на трибунах между болельщиками «Спартака» и «Локомотива» уже не выглядит чем-то криминальным.

Так что решения вторничных заседаний контрольно-дисциплинарного и экспертно-судейского комитетов РФС любители футбола ждали с нетерпением. По слухам, «Локомотиву» могли присудить техническое поражение за Сухину, а со «Спартака» снять три очка за расизм. И если бы так и произошло, то в первые в истории РПЛ обе команды за матч получили бы ноль очков.

Судейство

Начнем с работы Кирилла Левникова. Красно-белые требовали от РФС рассмотреть три спорных момента.

«На 44-й минуте не был назначен пенальти в ворота “Локо”. По нашему мнению, Квинси Промес был на мяче первым, при этом игрок соперника Александр Сильянов ударил по его ноге, а не по мячу. Два других эпизода также произошли в штрафной площади “Локомотива” на 57-й и 87-й минутах: не были назначены 11-метровые за игру рукой сначала Пабло, а затем Сильянова. Рассчитываем на объективную оценку со стороны ЭСК РФС», — говорится в заявлении «Спартака».

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Но ЭСК посчитал претензии «Спартака» необоснованными, а работу Левникова качественное. Все решения рефери были признаны верными.

«Я согласен со всеми решениями ЭСК, считаю их абсолютно справедливыми. Почти по всем вопросам было единогласное решение. Глобально все решения признали верными? Конечно», — сказал после заседания председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Гилерме и фанаты «Спартака»

Параллельно с ЭСК заседал и КДК. Гилерме присутствовал на заседании лично. И решение по нему было принято первым — дисквалификация на два матча и штраф в 50 тысяч рублей.

Не худший вариант, учитывая, что максимальное наказание за провокацию трибун — до четырех матчей. И если бы была выбрана именно эта мера пресечения, Гилерме бы смотрел важный матч своей команды против «Зенита» с трибун. А так он пропустит лишь игры против «Ростова» и «Тамбова».

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Болельщики «Спартака» за расизм тоже отделались лишь легким испугом, несмотря на рецидив. Штраф в 500 тысяч рублей клубу и один матч без зрителей условно с испытательным сроком до окончания будущего сезона. А это значит, что и в ближайшей игре с «Уфой», и в дерби против ЦСКА «Спартак» без поддержки не останется.

Сухина

А вот заседание по Сухине было перенесено на пятницу из-за невозможности присутствия на нем обвиняемого.

«Что касается обращения “Спартака” по Сухине: мы не смогли своевременно уведомить Сухину, он сейчас в командировке. Его присутствие на заседании обязательно. Мы направили запрос в департамент судейства. Также мы обратились к клубам за предоставлением видеодоказательств и записей с камер. Мы перенесли заседание на пятницу, 12:00», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Драка

Формально за драку на трибунах оба клуба получили поровну — по 100 тысяч рублей каждый. Но учитывая дополнительные пункты нарушения регламента, большей суммы лишится все-таки «Локо». Слово — Григорьянцу.

«Спартак» оштрафован на 30 тысяч рублей за пиротехнику. За скандирование нецензурных выражений: оштрафовать «Спартак» на 100 тысяч рублей, «Локомотив» — на 100 тысяч. За нарушение санрегламента оштрафовать команды на 3 тысячи рублей. За неправомерные действия зрителей (драку) оштрафовать обе команды на 100 тысяч рублей. За необеспечение безопасности оштрафовать «Локомотив» на 300 тысяч рублей, — передает слова Григорьянца корреспондент Sport24 Александр Сергеев.

Локомотив
2:0
Первый тайм: 2:0
Спартак
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