Кокорин тренировался по индивидуальной программе
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин продолжает набирать форму.
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин продолжает набирать форму.
13 апреля форвард тренировался по индивидуальной программе, сообщает Firenzeviola.
Напомним, что по информации «СЭ», у 30-летнего россиянина травма прямой мышцы бедра.
В конце прошлого месяца Кокорин вернулся во Флоренцию из Рима, где проходил курс лечения повреждения, обострившегося 3 марта в ходе игры 25-го тура серии А с «Ромой» (1:2).
В этом сезоне Кокорин провел за «Фиорентину» 3 матча. Следующую игру «фиалки» проведут против «Сассуоло» 17 апреля.