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21:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кокорин тренировался по индивидуальной программе

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин продолжает набирать форму.

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Источник: Спорт-Экспресс

13 апреля форвард тренировался по индивидуальной программе, сообщает Firenzeviola.

Напомним, что по информации «СЭ», у 30-летнего россиянина травма прямой мышцы бедра.

В конце прошлого месяца Кокорин вернулся во Флоренцию из Рима, где проходил курс лечения повреждения, обострившегося 3 марта в ходе игры 25-го тура серии А с «Ромой» (1:2).

В этом сезоне Кокорин провел за «Фиорентину» 3 матча. Следующую игру «фиалки» проведут против «Сассуоло» 17 апреля.

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