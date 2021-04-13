Кокорин тренировался по индивидуальной программе

13 апреля форвард тренировался по индивидуальной программе, сообщает Firenzeviola.

Напомним, что по информации «СЭ», у 30-летнего россиянина травма прямой мышцы бедра.

В конце прошлого месяца Кокорин вернулся во Флоренцию из Рима, где проходил курс лечения повреждения, обострившегося 3 марта в ходе игры 25-го тура серии А с «Ромой» (1:2).