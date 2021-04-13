Начальника «Спартака» заподозрили в том, что он тоже посещал судейскую перед игрой с «Локомотивом»

По регламенту никто из представителей команд не имеет права ни до, ни во время, ни после игры входить в судейскую комнату.

Ранее «Спартак» обратился в КДК РФС в связи с тем, что перед матчем в судейской комнате побывал начальник «Локомотива» Станислав Сухина. Красно-белые выложили соответствующее видеодоказательство на своем ютуб-канале. В СМИ сообщалось, что из-за этого «Локомотиву» грозит техническое поражение, а Сухине — пожизненное отстранение от футбола. При этом Сухина ранее уже заходил в судейскую комнату, работая в «Локомотиве». Клуб до сих пор на испытательном сроке от КДК.