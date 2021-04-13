В «Спартаке» заявили, что представитель клуба заходил в судейскую уже после дерби

Ранее «Спартак» призвал Российский футбольный союз применить санкции к «Локомотиву» за то, что начальник команды Станислав Сухина до матча посещал судейскую комнату стадиона, что запрещено регламентом. Во вторник портал «Спорт24» опубликовал запись камер наблюдения внутри арены, на которой видно, как в судейскую входит Козловцев. Портал пишет, что это происходит до игры.

«Да, я связался с Василием Козловцевым, он действительно заходил в судейскую комнату. Было это после матча, Василий с разрешения главного арбитра зашел в судейскую для передачи протокола матча, — сказал Фетисов. — Во-первых, непонятно, почему у коллег написано, что он заходил до игры. При этом это не чья-либо цитата из “Локомотива”, это очень важный момент, то есть могу предположить, что коллеги просто домыслили».

Фетисов еще раз акцентировал внимание на нарушении регламента представителем «Локомотива». «Раз есть видео с камер наблюдения с “РЖД-Арены”, то я надеюсь, что видеозапись в полном объеме — до, по ходу и по окончании матча — будет предоставлена ЭСК и КДК [экспертно-судейская комиссия и контрольно-дисциплинарный комитет]. Они смогут посмотреть, сколько раз Станислав Сухина заходил в судейскую», — заявил он.