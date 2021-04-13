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13 апреля, источник: ТАСС

В «Спартаке» заявили, что представитель клуба заходил в судейскую уже после дерби

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов подтвердил, что начальник команды Василий Козловцев заходил в судейскую комнату на стадионе «РЖД-Арена» в день матча с «Локомотивом», но он сделал это после встречи с разрешения главного арбитра. Об этом Фетисов рассказал ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее «Спартак» призвал Российский футбольный союз применить санкции к «Локомотиву» за то, что начальник команды Станислав Сухина до матча посещал судейскую комнату стадиона, что запрещено регламентом. Во вторник портал «Спорт24» опубликовал запись камер наблюдения внутри арены, на которой видно, как в судейскую входит Козловцев. Портал пишет, что это происходит до игры.

«Да, я связался с Василием Козловцевым, он действительно заходил в судейскую комнату. Было это после матча, Василий с разрешения главного арбитра зашел в судейскую для передачи протокола матча, — сказал Фетисов. — Во-первых, непонятно, почему у коллег написано, что он заходил до игры. При этом это не чья-либо цитата из “Локомотива”, это очень важный момент, то есть могу предположить, что коллеги просто домыслили».

Фетисов еще раз акцентировал внимание на нарушении регламента представителем «Локомотива». «Раз есть видео с камер наблюдения с “РЖД-Арены”, то я надеюсь, что видеозапись в полном объеме — до, по ходу и по окончании матча — будет предоставлена ЭСК и КДК [экспертно-судейская комиссия и контрольно-дисциплинарный комитет]. Они смогут посмотреть, сколько раз Станислав Сухина заходил в судейскую», — заявил он.

Встреча 25-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги «Локомотив» — «Спартак» прошла 11 апреля на стадионе «РЖД-Арена» в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. КДК на заседании во вторник решил перенести рассмотрение дела, касающегося Сухины, на 16 апреля.

Локомотив
2:0
Первый тайм: 2:0
Спартак
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