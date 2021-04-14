Продолжение следует. РФС наказал Гилерме и «Спартак» по итогам дерби
МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Заседание
МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Заседание
Матч состоялся 11 апреля на стадионе «РЖД-Арена» в Москве и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев. Во время игры произошло сразу несколько инцидентов, которые потребовали вмешательства РФС.
Во время празднования первого гола возник конфликт между голкипером «Локомотива» Маринато Гилерме и болельщиками «Спартака». Согласно мнению комитета, члены которого изучили соответствующие материалы, зачинщиком конфликта был именно вратарь железнодорожников, который показал оскорбительный жест в сторону трибун. «За использование оскорбительных жестов со стороны Гилерме в адрес зрителей, он дисквалифицирован на два матча чемпионата России и оштрафован на 50 тыс. рублей», — сказал журналистам глава КДК РФС Артур Григорьянц. — «Локомотив» при этом не сможет обжаловать дисквалификацию.
«Спартак» ранее уже наказывали за расистские скандирования болельщиков в адрес Гилерме: на протяжении последних четырех лет
Условное наказание в отношении «Спартака» связано с тем, что в нынешней редакции регламента нет наказания за подобные нарушения в гостевых матчах. Также
Помимо этих моментов, КДК рассмотрел и другие спорные эпизоды матча. В частности, потасовку между болельщиками «Спартака» и «Локомотива», завязавшуюся перед началом игры на одном из секторов «РЖД-Арены». Поводом к ней стали оскорбления и провокации со стороны фанатов железнодорожников, которые бросали в болельщиков соперника предметы с верхних ярусов. После вмешательства стюардов удалось создать безопасное расстояние между болельщиками.
«За неправомерные действия зрителей оба клуба оштрафованы на 100 тыс., “Локомотив” — также на 300 тыс. за необеспечение безопасности на стадионе», — сказал Григорьянц.
Также были вынесены решения относительно других нарушений. «За использование пиротехники “Спартак” оштрафован на 30 тыс. рублей. Скандирования ненормативной лексики были и со стороны болельщиков “Локомотива”, и со стороны болельщиков “Спартака” — оба клуба оштрафованы на 100 тыс. рублей. Также они наказаны за нарушение санитарного регламента — по 50 тыс. рублей», — добавил глава КДК РФС.
В «Спартаке» отреагировали на решения комитета. «Клуб в первую очередь удовлетворен, что члены КДК разобрались с очень неоднозначными вопросами. Проблем на матче оказалось достаточно много», — сказал глава департамента по связям с общественностью
«Мы понесли наказание. Наверное, можно назвать его справедливым», — добавил Фетисов.
«Локомотив» остался недоволен вынесенным в отношении Гилерме наказанием и выступил в поддержку своего игрока. «Те, кто оскорблял и провоцировал Гилерме, остались безнаказанными, и это вызывает лишь сожаление и недоумение. Маринато Гилерме заслуживает самых лестных слов за то, что в такой ситуации он проявил высочайший профессионализм и практически всю игру сохранял хладнокровие, что нашло отражение в финальном счете на табло», — говорится в сообщении на сайте клуба.
Спорные события в этой встрече происходили не только на поле, но и в подтрибунных помещениях «РЖД-Арены». После матча распространилось видео, на котором начальник команды «Локомотив» Станислав Сухина за час до начала игры выходит из судейской комнаты. Однако согласно регламенту, представителям команд запрещено заходить к судьям. «Спартак» направил обращение в РФС, в котором призвал применить к «Локомотиву» санкции.
Ожидалось, что дело Сухины будет рассмотрено на заседании во вторник. Однако в связи с тем, что сам начальник команды находится за пределами Российской Федерации и не может присутствовать на рассмотрении вопроса в КДК, было принято решение перенести его на пятницу.
«Был направлен запрос в департамент судейства, чтобы все судьи, которые были на этом матче, написали рапорты по поводу присутствия начальника команды в судейской комнате, — сказал Григорьянц. — Также мы обратились к клубам с запросом о предоставлении большего количества видеоматериалов. В связи с этим мы вывели рассмотрение дела в отдельное производство и перенесли заседание на пятницу на 12:00».
Во вторник портал «Спорт24» опубликовал запись камер наблюдения внутри арены, на которой видно, как в судейскую комнату входит начальник команды «Спартак» Василий Козловцев. В клубе заявили, что эпизод произошел после матча.
Фетисов также выразил надежду, что запись камер наблюдения «РЖД-Арены» в полном объеме будет предоставлена КДК. «Раз есть видео с камер наблюдения с “РЖД-Арены”, то я надеюсь, что видеозапись в полном объеме — до, по ходу и по окончании матча — будет предоставлена