Продолжение следует. РФС наказал Гилерме и «Спартак» по итогам дерби

Матч состоялся 11 апреля на стадионе «РЖД-Арена» в Москве и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев. Во время игры произошло сразу несколько инцидентов, которые потребовали вмешательства РФС.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--172e6861adc6d78c7d26" data-vnd="172e6861adc6d78c7d26" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=172e6861adc6d78c7d26" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Во время празднования первого гола возник конфликт между голкипером «Локомотива» Маринато Гилерме и болельщиками «Спартака». Согласно мнению комитета, члены которого изучили соответствующие материалы, зачинщиком конфликта был именно вратарь железнодорожников, который показал оскорбительный жест в сторону трибун. «За использование оскорбительных жестов со стороны Гилерме в адрес зрителей, он дисквалифицирован на два матча чемпионата России и оштрафован на 50 тыс. рублей», — сказал журналистам глава КДК РФС Артур Григорьянц. — «Локомотив» при этом не сможет обжаловать дисквалификацию.

Это минимальное наказание, так как футболист ранее не привлекался к ответственности за подобные нарушения. Гилерме не сможет принять участие в матчах против «Ростова» и «Тамбова».

«Спартак» ранее уже наказывали за расистские скандирования болельщиков в адрес Гилерме: на протяжении последних четырех лет красно-белые получали за это штрафы, а фанатам команды закрывали доступ на определенные секторы домашнего стадиона. «Решено оштрафовать “Спартак” на 500 тыс. рублей и обязать провести один домашний матч без зрителей условно», — сообщил Григорьянц.

Условное наказание в отношении «Спартака» связано с тем, что в нынешней редакции регламента нет наказания за подобные нарушения в гостевых матчах. Также красно-белым назначен испытательный срок до конца сезона-2021/22.

Читайте также «Локомотив» опубликовал заявление в поддержку Гильерме

«Наказание можно назвать справедливым»

Помимо этих моментов, КДК рассмотрел и другие спорные эпизоды матча. В частности, потасовку между болельщиками «Спартака» и «Локомотива», завязавшуюся перед началом игры на одном из секторов «РЖД-Арены». Поводом к ней стали оскорбления и провокации со стороны фанатов железнодорожников, которые бросали в болельщиков соперника предметы с верхних ярусов. После вмешательства стюардов удалось создать безопасное расстояние между болельщиками.

«За неправомерные действия зрителей оба клуба оштрафованы на 100 тыс., “Локомотив” — также на 300 тыс. за необеспечение безопасности на стадионе», — сказал Григорьянц.

Также были вынесены решения относительно других нарушений. «За использование пиротехники “Спартак” оштрафован на 30 тыс. рублей. Скандирования ненормативной лексики были и со стороны болельщиков “Локомотива”, и со стороны болельщиков “Спартака” — оба клуба оштрафованы на 100 тыс. рублей. Также они наказаны за нарушение санитарного регламента — по 50 тыс. рублей», — добавил глава КДК РФС.

В «Спартаке» отреагировали на решения комитета. «Клуб в первую очередь удовлетворен, что члены КДК разобрались с очень неоднозначными вопросами. Проблем на матче оказалось достаточно много», — сказал глава департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов, комментарий которого приводит газета «Спорт-Экспресс».

«Мы понесли наказание. Наверное, можно назвать его справедливым», — добавил Фетисов.

«Локомотив» остался недоволен вынесенным в отношении Гилерме наказанием и выступил в поддержку своего игрока. «Те, кто оскорблял и провоцировал Гилерме, остались безнаказанными, и это вызывает лишь сожаление и недоумение. Маринато Гилерме заслуживает самых лестных слов за то, что в такой ситуации он проявил высочайший профессионализм и практически всю игру сохранял хладнокровие, что нашло отражение в финальном счете на табло», — говорится в сообщении на сайте клуба.

Читайте также КДК РФС перенес рассмотрение ситуации с Сухиной на пятницу

Дело Сухины будет рассмотрено 16 апреля

Спорные события в этой встрече происходили не только на поле, но и в подтрибунных помещениях «РЖД-Арены». После матча распространилось видео, на котором начальник команды «Локомотив» Станислав Сухина за час до начала игры выходит из судейской комнаты. Однако согласно регламенту, представителям команд запрещено заходить к судьям. «Спартак» направил обращение в РФС, в котором призвал применить к «Локомотиву» санкции.

Ожидалось, что дело Сухины будет рассмотрено на заседании во вторник. Однако в связи с тем, что сам начальник команды находится за пределами Российской Федерации и не может присутствовать на рассмотрении вопроса в КДК, было принято решение перенести его на пятницу.

«Был направлен запрос в департамент судейства, чтобы все судьи, которые были на этом матче, написали рапорты по поводу присутствия начальника команды в судейской комнате, — сказал Григорьянц. — Также мы обратились к клубам с запросом о предоставлении большего количества видеоматериалов. В связи с этим мы вывели рассмотрение дела в отдельное производство и перенесли заседание на пятницу на 12:00».

Rutube.ru

Во вторник портал «Спорт24» опубликовал запись камер наблюдения внутри арены, на которой видно, как в судейскую комнату входит начальник команды «Спартак» Василий Козловцев. В клубе заявили, что эпизод произошел после матча.