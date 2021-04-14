ЦСКА объявил об уходе Василия Березуцкого
ЦСКА на своём официальном сайте объявил об уходе из команды тренера Василия Березуцкого.
ЦСКА на своём официальном сайте объявил об уходе из команды тренера Василия Березуцкого.
Отмечается, что специалист сам принял решение покинуть клуб.
«Желаем Василию Владимировичу успехов в дальнейшей тренерской карьере. Наш клуб не прощается с ним, а лишь говорит “до свидания!”» — говорится в сообщении армейцев.
Ранее «Чемпионат» сообщил, что Березуцкий покинет ЦСКА и присоединится к тренерскому штабу Виктора Гончаренко в «Краснодаре».
Березуцкий является воспитанником футбольной школы «Смена». В возрасте 15 лет он перешёл в «Торпедо-ЗИЛ», откуда в 2002 году перебрался в ЦСКА. В составе московского клуба защитник выступал на протяжении 17 сезонов. В составе армейцев Березуцкий стал многократным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА.