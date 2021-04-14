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14:56 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА объявил об уходе Василия Березуцкого

ЦСКА на своём официальном сайте объявил об уходе из команды тренера Василия Березуцкого.

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Отмечается, что специалист сам принял решение покинуть клуб.

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«Желаем Василию Владимировичу успехов в дальнейшей тренерской карьере. Наш клуб не прощается с ним, а лишь говорит “до свидания!”» — говорится в сообщении армейцев.

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Ранее «Чемпионат» сообщил, что Березуцкий покинет ЦСКА и присоединится к тренерскому штабу Виктора Гончаренко в «Краснодаре».

Березуцкий является воспитанником футбольной школы «Смена». В возрасте 15 лет он перешёл в «Торпедо-ЗИЛ», откуда в 2002 году перебрался в ЦСКА. В составе московского клуба защитник выступал на протяжении 17 сезонов. В составе армейцев Березуцкий стал многократным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА.

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