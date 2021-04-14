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15:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Василий Березуцкий назвал причину перехода в «Краснодар»

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Василий Березуцкий, комментируя решение покинуть тренерский штаб московского футбольного клуба ЦСКА, заявил, что к нему обратился главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко с просьбой помочь ему на новом месте работы.

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Источник: РИА "Новости"

ЦСКА в среду объявил, что 38-летний Березуцкий покидает тренерский штаб «красно-синих». Бывший главный тренер армейского клуба Гончаренко на прошлой неделе возглавил «Краснодар», подписав с ним контракт до конца июня 2023 года.

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ЦСКА

«Очень сложно уходить из клуба, которому отдал большую часть своей жизни. Где каждый игрок, сотрудник и болельщик стали родными, — цитирует Березуцкого сайт ЦСКА. — Но, чтобы развиваться дальше и получать необходимую практику, нужно иногда принимать тяжелые для себя решения, выходить из зоны комфорта и двигаться дальше. К тому же, ко мне обратился Виктор Михайлович с просьбой помочь ему на новом месте работы. Мы с клубом обсудили возникшую ситуацию и приняли это совместное решение».

«Я не прощаюсь, всегда буду с вами: по-прежнему следить, болеть, переживать за ЦСКА. Спасибо руководству за поддержку и полученный опыт. Рад, что мы расстаемся, сохранив добрые отношения, и уверен, что однажды вернусь», — добавил он.

Березуцкий вместе с братом Алексеем выступал за ЦСКА с 2002 по 2018 год. После завершения карьеры Василий вошел в тренерский штаб голландского «Витесса», который на тот момент возглавлял бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий. В январе 2020 года 38-летний специалист вернулся в ЦСКА в качестве заместителя гендиректора клуба по спортивным вопросам. С августа того же года Березуцкий входил в тренерский штаб Гончаренко в московском клубе.

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