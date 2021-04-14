Суд ввел процедуру наблюдения в «Тамбове» по делу о банкротстве

Заседание состоялось в среду.

«Заявление ассоциации признано обоснованным, введена процедура наблюдения. Временным управляющим утверждена Никитина Марина Сергеевна, город Москва. Рассмотрение отчета временного управляющего назначено на 10 августа 2021 года», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что после введения процедуры кредиторы будут включаться в реестр.

Ранее сообщалось, что, по данным материалов суда, задолженность клуба перед кредиторами на момент обращения в суд, 2 февраля, составляла около 537 миллионов рублей. Гендиректор ФК «Тамбов» Ольга Коновалова 5 февраля заявляла РИА Новости, что при условии воплощения в жизнь договоренностей с Российским футбольным союзом и Российской премьер-лигой (РПЛ) у клуба появится источник финансирования и он отзовет заявление о банкротстве.