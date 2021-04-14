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16:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Суд ввел процедуру наблюдения в «Тамбове» по делу о банкротстве

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 апр — РИА Новости. Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск о банкротстве ассоциации «Футбольный клуб “Тамбов”» по ее собственному заявлению и назначил процедуру наблюдения, сообщила РИА Новости представитель суда.

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Источник: РИА "Новости"

Заседание состоялось в среду.

«Заявление ассоциации признано обоснованным, введена процедура наблюдения. Временным управляющим утверждена Никитина Марина Сергеевна, город Москва. Рассмотрение отчета временного управляющего назначено на 10 августа 2021 года», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что после введения процедуры кредиторы будут включаться в реестр.

Ранее сообщалось, что, по данным материалов суда, задолженность клуба перед кредиторами на момент обращения в суд, 2 февраля, составляла около 537 миллионов рублей. Гендиректор ФК «Тамбов» Ольга Коновалова 5 февраля заявляла РИА Новости, что при условии воплощения в жизнь договоренностей с Российским футбольным союзом и Российской премьер-лигой (РПЛ) у клуба появится источник финансирования и он отзовет заявление о банкротстве.

Президент РПЛ Сергей Прядкин 4 февраля рассказал, что существуют предварительные договоренности, согласно которым «Тамбов» должен получить порядка 51 миллиона рублей от спонсоров лиги. Позже клуб получил от РПЛ сумму, достаточную для разблокировки счетов, и также смог обеспечить условия для временного снятия запрета на обновление заявки, его пополнили на правах аренды игроки других клубов. Затем команда начала проводить матчи в Кубке России и чемпионате.

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