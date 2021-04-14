«Аякс» — идеальный вариант для Хвичи и «Рубина». Клуб готов продать его за 20 миллионов евро
Что стоит за информацией об интересе из Голландии.
Что стоит за информацией об интересе из Голландии.
Как стало известно «СЭ», агент полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии Мамука Джугели в ближайшее время проведет встречу со спортивным директором «Аякса» Марком Овермарсом. Голландский клуб заинтересован в приобретении грузина в летнее трансферное окно.
Весной Джугели начал активные переговоры с европейскими клубами. После голов за сборную Грузии в ворота Испании и Греции в отборе к ЧМ-2022 интерес к Кварацхелии вырос в разы. Скауты и менеджеры европейских клубов увидели хавбека на высоком европейском уровне и высоко оценили его игру.
Уже сообщалось об интересе «Милана»: свои рекомендации по Хвиче дал
Отметим, что никаких официальных предложений в офис «Рубина» пока не поступало. Все переговоры проходят на уровне агента Кварацхелии и клубов. «Рубин» же просто озвучил готовность отпустить игрока этим летом за приличные отступные.
По данным «СЭ», «Рубин» готов продать Кварацхелию за сумму от 20 миллионов евро. Такое пожелание озвучили Джугели, который летом планирует организовать трансфер клиента в европейский клуб. Уход Кварацхелии крайне вероятен, если не случится
В целом в «Рубине» уже готовы к тому, что игрок покинет команду летом. Казанцы претендуют на еврокубки, но наиболее вероятен выход в Лигу конференций. Кварацхелия хочет играть в Лиге чемпионов. В «Рубине» игроку уже тесно, да и непонятно, когда казанский клуб вновь будет бороться за титулы. Можно пересидеть и упустить шанс на переезд.
Заменить Хвичу клуб способен за счет качественного селекционного отдела, который уже нашел для основной команды много сильных исполнителей. Средства, вырученные за трансфер грузина, позволят качественно усилить состав и бороться за медали в следующем сезоне.
«Аякс» — клуб, где у Хвичи будет много шансов ярко себя проявить.
Вот примеры футболистов, которые после удачного сезона в эредивизи в последние два года уехали на повышение: Ирвинг Лозано (из «ПСВ» в «Наполи»), Сержиньо Дест (из «Аякса» в «Барселону»), Люк Де Йонг (из «ПСВ» в «Севилью»), Дони ван де Бек (из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед»), Хаким Зиеш (из «Аякса» в «Челси»), Стивен Бергвайн (из «ПСВ» в «Тоттенхэм»), Френки де Йонг (из «Аякса» в «Барселону»), Маттейс де Лигт (из «Аякса» в «Ювентус»).
Не исключено, что летом у «Аякса» планируются продажи лидеров: бразилец Антони (8 голов и 8 передач в этом сезоне) и Душан Тадич (14 голов и 13 передач) могут покинуть клуб, а менеджмент амстердамцев уже ищет замену, вступая в переговоры по Кварацхелии.
Важный нюанс, что планируется включение процента с последующей продажи — речь идет примерно о 20%. Поэтому для казанского клуба вариант с «Аяксом» чуть ли не идеальный
Владислав Зимагулов