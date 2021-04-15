Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Юнайтед
Гранада
Футбол. Еврокубки
22:00
Славия Пр
Арсенал
Футбол. Еврокубки
22:00
Рома
Аякс
Футбол. Еврокубки
22:00
Вильярреал
Динамо З
Футбол. Еврокубки
14.04
Ливерпуль
Реал
00
Футбол. Еврокубки
14.04
Боруссия Д
Манчестер Сити
12
Все события
Фоторепортажи
35Eagle Fighting Championship в Москве
9«Реал» победил «Барселону» в проливной дождь
15:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» потроллил Шалимова, перепутавшего возраст Умярова

Пресс-служба московского «Спартака» подшутила над бывшим футболистом команды Игорем Шалимовым.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Напомним, после вчерашних матчей Лиги чемпионов Шалимов устроил жаркие дебаты с ветераном красно-белых Евгением Ловчевым в телеэфире. В ходе разговора он заверил собеседника, что полузащитнику «Спартака» Наилю Умярову 25 лет. На самом деле тому 20 лет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Представители красно-белых опубликовали в «Твиттере» фотографию Умярова и её изменённую с помощью приложения версию, где игрок выглядит старым. Изображения подписаны так: «Как видят Наиля Умярова обычные люди / Как видит Наиля Умярова ветеран “Фоджи”» (Шалимов выступал за итальянский клуб в бытность футболистом. — Прим. «Чемпионата»).

Во время загрузки произошла ошибка.

Умяров является воспитанником «Чертаново». Хавбек перешёл в «Спартак» в январе 2019 года. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Наиля в € 2,7 млн.

Читайте также
 Стримерша пообещала снять откровенное видео ради победы команды!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
«Реал» обновил рекорд Лиги чемпионов
Шикарный пас Капризова. Кирилл помог «Миннесоте» победить
Русская звезда не поможет своей команде в битве за плей-офф НХЛ
Порье признал ошибку в конфликте с Макгрегором
Сборная России сохранила лидерство на командном чемпионате мира
Назван состав сборной России на матчи в рамках подготовки к ЧМХ
Сергей Андронов: В ЦСКА работает легенда хоккея
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь