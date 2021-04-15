«Спартак» потроллил Шалимова, перепутавшего возраст Умярова

Напомним, после вчерашних матчей Лиги чемпионов Шалимов устроил жаркие дебаты с ветераном красно-белых Евгением Ловчевым в телеэфире. В ходе разговора он заверил собеседника, что полузащитнику «Спартака» Наилю Умярову 25 лет. На самом деле тому 20 лет.
Представители красно-белых опубликовали в «Твиттере» фотографию Умярова и её изменённую с помощью приложения версию, где игрок выглядит старым. Изображения подписаны так: «Как видят Наиля Умярова обычные люди / Как видит Наиля Умярова ветеран “Фоджи”» (Шалимов выступал за итальянский клуб в бытность футболистом. — Прим. «Чемпионата»).
Умяров является воспитанником «Чертаново». Хавбек перешёл в «Спартак» в январе 2019 года. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Наиля в € 2,7 млн.