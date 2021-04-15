«Спартак» потроллил Шалимова, перепутавшего возраст Умярова

Напомним, после вчерашних матчей Лиги чемпионов Шалимов устроил жаркие дебаты с ветераном красно-белых Евгением Ловчевым в телеэфире. В ходе разговора он заверил собеседника, что полузащитнику «Спартака» Наилю Умярову 25 лет. На самом деле тому 20 лет.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--fb20d36f1ce26d3428fe" data-vnd="fb20d36f1ce26d3428fe" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=fb20d36f1ce26d3428fe" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Представители красно-белых опубликовали в «Твиттере» фотографию Умярова и её изменённую с помощью приложения версию, где игрок выглядит старым. Изображения подписаны так: «Как видят Наиля Умярова обычные люди / Как видит Наиля Умярова ветеран “Фоджи”» (Шалимов выступал за итальянский клуб в бытность футболистом. — Прим. «Чемпионата»).