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16:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шемберас: Армейцы обойдут «Спартак» в борьбе за место в Лиге чемпионов

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости, Сергей Астахов. Футболисты ЦСКА обойдут московский «Спартак» в борьбе за место в Лиге чемпионов следующего сезона, считает бывший защитник армейцев Дейвидас Шемберас.

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Источник: РИА "Новости"

Перед 26-м туром РПЛ «Спартак» занимает вторую строчку (47 очков), которая дает путевку в квалификацию Лиги чемпионов, и опережает ЦСКА на одно очко (46). Также 46 очков у московского «Локомотива».

«Вы, конечно, нашли, у кого спрашивать, верит ли человек в ЦСКА или нет. Что же, буду отвечать честно: я просто не могу не верить в ЦСКА. Как я, армеец, могу верить в “Спартак”? У ЦСКА достаточно хороший коллектив, команда укомплектована, чтобы побеждать “Спартак” и обходить его в турнирной таблице. Этого я и желаю “красно-синим”», — сказал Шемберас в интервью РИА Новости.

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