Шемберас: Армейцы обойдут «Спартак» в борьбе за место в Лиге чемпионов

«Вы, конечно, нашли, у кого спрашивать, верит ли человек в ЦСКА или нет. Что же, буду отвечать честно: я просто не могу не верить в ЦСКА. Как я, армеец, могу верить в “Спартак”? У ЦСКА достаточно хороший коллектив, команда укомплектована, чтобы побеждать “Спартак” и обходить его в турнирной таблице. Этого я и желаю “красно-синим”», — сказал Шемберас в интервью РИА Новости.