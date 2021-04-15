Орлов: Футболисты «Зенита» и «Сочи» целовались? Нельзя запрещать людям целоваться
Комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу матча 25-го тура РПЛ «Сочи» — «Зенит» (1:2).
Комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу матча 25-го тура РПЛ «Сочи» — «Зенит» (1:2).
«Столько разговоров было перед матчем «Зенита» с «Сочи»! «Да «Сочи» — это вторая команда «Зенита», «Три матча проиграли — проиграют и четвёртый». Но «Зенит» вытащил эту игру, Азмун забил два потрясающих гола. Ну что тут говорить? Игроки «Сочи» что, ноги убирали? Они повели в счёте — 1:0. Сочинцы переиграли в центре поля Малкома, Вендела и Кузяева. Будь у них
В том, что игроки «Химок» после гола показывают ромбик, есть
Футболисты «Зенита» и «Сочи» обнимались и целовались, а при счёте 1:2 сочинцы бросили играть? Да ну ладно.