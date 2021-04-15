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18:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Орлов: Футболисты «Зенита» и «Сочи» целовались? Нельзя запрещать людям целоваться

Комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу матча 25-го тура РПЛ «Сочи» — «Зенит» (1:2).

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Источник: Чемпионат.com

«Столько разговоров было перед матчем «Зенита» с «Сочи»! «Да «Сочи» — это вторая команда «Зенита», «Три матча проиграли — проиграют и четвёртый». Но «Зенит» вытащил эту игру, Азмун забил два потрясающих гола. Ну что тут говорить? Игроки «Сочи» что, ноги убирали? Они повели в счёте — 1:0. Сочинцы переиграли в центре поля Малкома, Вендела и Кузяева. Будь у них какой-то реализатор, они бы забили.

В том, что игроки «Химок» после гола показывают ромбик, есть что-то неприличное. Дочерние команды в мире есть, но они запрещены в одном чемпионате. Надо накладывать запрет, чтобы не было вот этого. Показывать ромбик — это вообще белиберда полная. Забивает гол и показывает ромбик — символ другой команды!

Футболисты «Зенита» и «Сочи» обнимались и целовались, а при счёте 1:2 сочинцы бросили играть? Да ну ладно. Во-первых, мы не можем запретить целоваться. Ну нельзя запрещать людям целоваться. Это последнее, на что ещё наш суд не может наложить запрет. Если в регламенте прописаны запреты, надо наказывать рублём" — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

Сочи
1:2
Первый тайм: 0:0
Зенит
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