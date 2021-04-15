Луиш Фигу назвал российский клуб, который хотел его подписать

«Меня приглашали поиграть за ФК “Москва”. Я точно не помню, почему переход не случился. Помню, что такое предложение было, видимо, мы не пришли к соглашению. Любимые российские команды? Их нет. Но есть одна особенная для меня. Она из Москвы. Какие команды есть в Москве… “Локомотив”, “Спартак”… Ах, вспомнил — это “Динамо”! Дело в том, что за московское “Динамо” одно время выступало много португальских футболистов — Коштинья, Манише и другие», — сказал Фигу.