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18:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Луиш Фигу назвал российский клуб, который хотел его подписать

Бывший португальский футболист Луиш Фигу 15 апреля в интервью сайту «Рейтинг Букмекеров» рассказал, что мог оказаться в ФК «Москва».

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Источник: AP 2020

«Меня приглашали поиграть за ФК “Москва”. Я точно не помню, почему переход не случился. Помню, что такое предложение было, видимо, мы не пришли к соглашению. Любимые российские команды? Их нет. Но есть одна особенная для меня. Она из Москвы. Какие команды есть в Москве… “Локомотив”, “Спартак”… Ах, вспомнил — это “Динамо”! Дело в том, что за московское “Динамо” одно время выступало много португальских футболистов — Коштинья, Манише и другие», — сказал Фигу.

Луиш Фигу — обладатель Золотого мяча-2000, четырехкратный чемпион Италии и Испании, победитель Лиги чемпионов-2001/02 в составе «Реала».

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