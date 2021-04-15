УЕФА отстранил судью Лапочкина на 90 дней от футбольной деятельности
Российский арбитр Сергей Лапочкин с 25 марта отстранен на 90 дней от
Российский арбитр Сергей Лапочкин с 25 марта отстранен на 90 дней от
«Сообщаем о том, что решением контрольного, этического и дисциплинарного органа УЕФА российский арбитр Сергей Лапочкин с 25 марта отстранен на 90 дней от
«По версии УЕФА, на Лапочкина выходили некие люди с желанием повлиять на исход матча. Судья не согласился, но при этом не сообщил об инциденте в соответствующий орган УЕФА», — сообщил источник.