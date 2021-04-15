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18:59 (мск), источник: Известия

УЕФА отстранил судью Лапочкина на 90 дней от футбольной деятельности

Российский арбитр Сергей Лапочкин с 25 марта отстранен на 90 дней от какой-либо футбольной деятельности решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом в четверг, 15 апреля, сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: Известия

«Сообщаем о том, что решением контрольного, этического и дисциплинарного органа УЕФА российский арбитр Сергей Лапочкин с 25 марта отстранен на 90 дней от какой-либо футбольной деятельности из-за возможного нарушения ст. 11 (2)(а), 12 (2)(а) и 12 (2)(d) дисциплинарного регламента», — говорится в заявлении РФС.

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По информации источника «РИА Новости», временное отстранение российского арбитра от какой-либо футбольной деятельности связано с расследованием по матчу 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между латвийским «Вентспилсом» и французским «Бордо» в 2018 году.

«По версии УЕФА, на Лапочкина выходили некие люди с желанием повлиять на исход матча. Судья не согласился, но при этом не сообщил об инциденте в соответствующий орган УЕФА», — сообщил источник.

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