УЕФА отстранил судью Лапочкина на 90 дней от футбольной деятельности

«Сообщаем о том, что решением контрольного, этического и дисциплинарного органа УЕФА российский арбитр Сергей Лапочкин с 25 марта отстранен на 90 дней от какой-либо футбольной деятельности из-за возможного нарушения ст. 11 (2)(а), 12 (2)(а) и 12 (2)(d) дисциплинарного регламента», — говорится в заявлении РФС.

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По информации источника «РИА Новости», временное отстранение российского арбитра от какой-либо футбольной деятельности связано с расследованием по матчу 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между латвийским «Вентспилсом» и французским «Бордо» в 2018 году.