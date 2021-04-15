«Ростов» интересуется форвардом «Челси»

По информации источника, российский клуб пытался приобрести 22-летнего англичанина в зимнее трансферное окно за 3 миллиона фунтов, но получил отказ от лондонцев. Сообщается, что «Ростов» сохраняет интерес к футболисту, однако на игрока также претендуют «Фулхэм», «Генк», «Болонья», «Сампдория», «Монако» и «Брюгге», за который форвард выступает на правах аренды.

Угбо выступает за «Брюгге» на правах аренды с лета 2020 года, на его счету 16 голов и 1 результативная передача в 33 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 2,25 миллиона фунтов. Сообщается, что у «Брюгге» есть опция выкупа футболиста за 5 миллионов фунтов.