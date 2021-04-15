РФС провел анализ работы VAR в матче «Локомотива» и «Спартака»

Встреча 25-го тура между «Локомотивом» и «Спартаком» прошла в Черкизово 11 апреля и завершилась победой железнодорожников со счетом 2:0. После игры «красно-белые» попросили разъяснить действия арбитра в трех эпизодах, в которых, по мнению «Спартака», команда могла претендовать на назначение пенальти. Под сомнение были поставлены решения по стыку в штрафной «Локомотива» между защитником железнодорожников Александром Сильяновым и полузащитником «красно-белых» Куинси Промесом, а также два эпизода с попаданием мяча в руку футболистов хозяев поля в штрафной площади.

Эллерей на официальном сайте РФС сообщил, что в моменте с Сильяновым и Промесом оба игрока вступали в борьбу за мяч с высоко поднятой ногой, где контакт между ними оказывается незначительным, а игрок «Спартака» «делает один/два шага перед тем, как упасть на газон». Таким образом, решение судьи не назначить пенальти не является «явной и очевидной ошибкой», а арбитры, отвечающие за систему видеопомощи арбитрам (VAR), были правы, не вмешавшись в решение судьи.

При рассмотрении обоих эпизодов с предполагаемой игрой рукой Эллерей не нашел видео, доказывающих нарушение. По его мнению, VAR был прав, не вмешавшись в решение судьи.