КДК наказал «Локомотив». Клуб должен провести матч с «Динамо» на нейтральном поле

«За совершение дисциплинарного нарушения отменить условное исполнение санкций. За необеспеченней безопасности на стадионе оштрафовать “Локомотив” на 300 тыс руб и обязать провести матч “Локомотив” — “Динамо” на нейтральном поле. Почему именно этот матч? С момента решения должно пройти пять дней», — передаёт слова главы КДК Артура Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.



Напомним, в ролик клубного телевидения «Спартака» попал момент, когда начальник команды хозяев Станислав Сухина выходил из судейской комнаты перед дерби, хотя там запрещено находиться всем посторонним. Впоследствии было опубликовано видео с камеры наблюдения, на котором в судейскую заходит начальник красно-белых Василий Козловцев.