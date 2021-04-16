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15:11 (мск), источник: Чемпионат.com

КДК наказал «Локомотив». Клуб должен провести матч с «Динамо» на нейтральном поле

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза вынес решения по матчу 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак» (2:0).

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Источник: РИА "Новости"

«За совершение дисциплинарного нарушения отменить условное исполнение санкций. За необеспеченней безопасности на стадионе оштрафовать “Локомотив” на 300 тыс руб и обязать провести матч “Локомотив” — “Динамо” на нейтральном поле. Почему именно этот матч? С момента решения должно пройти пять дней», — передаёт слова главы КДК Артура Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Напомним, в ролик клубного телевидения «Спартака» попал момент, когда начальник команды хозяев Станислав Сухина выходил из судейской комнаты перед дерби, хотя там запрещено находиться всем посторонним. Впоследствии было опубликовано видео с камеры наблюдения, на котором в судейскую заходит начальник красно-белых Василий Козловцев.

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