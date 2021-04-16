Клуб, спасти который просили Путина, возвращается. Пачка уникальных историй «Амкара»

Пермский «Амкар» — значимая страница в истории РПЛ. Клуб не выиграл ни одного большого трофея, но становился в чемпионате четвертым, пробовал себя в Лиге Европы и без пауз выступал в лиге 14 лет. В «Амкаре» долгое время рулила одна из лучших иностранных связок в истории российской провинции, а самобытность пермского футбола фиксировал даже Артем Дзюба:

«В наши дни не так просто забивать. Криштиану Роналду и Месси не забили бы в чемпионате России больше 20 [мячей за сезон]. В Пермь приедут в минус 30 и обалдеют. А там еще Белоруков», — говорил он в 2016-м.

В 2018-м местами даже культовый для нашего футбола проект был закрыт. По итогам сезона-2017/2018 «Амкар» сохранил прописку в РПЛ, победив в стыковых матчах, но РФС отозвал у клуба лицензию «в связи с недостаточными финансовыми гарантиями и наличием существенных просроченных задолженностей» (долги оценивались в 540 миллионов рублей).

Весь в долгах «Амкар» не мог выступать в Премьер-Лиге в следующем сезоне (его место занял «Анжи»), и президент клуба Геннадий Шилов заявил о прекращении существования клуба. Как водится в таких случаях с игроками расставались не лучшим образом:

«Выплатили зарплату за период в Перми? Нет, там пока все печально. Губернатор обещал, что с нами расстанутся красиво, но, как оказалось, красиво бывает только в песнях у Меладзе. Так нам ничего и не выплатили, лично мне остались должны зарплату за пять месяцев», — рассказывал защитник Зайцев спустя полгода после перехода «Амкара» в Небесную лигу.

Болельщики в поисках спасения даже писали открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, но все оказалось тщетно. Губернатор Максим Решетников прямо говорил о том, что Пермский край не готов спасать профессиональный клуб.

Жалобы, иски от бывшего президента «Амкара» Шилова и попытки взыскать средства с него же самого, скандальная (как обычно в таких ситуациях) распродажа имущества продолжается по сей день. Но есть и хорошая новость: пока мучают то, что осталось от «Амкара», в Перми появилась его новая версия — с президентом Валерием Чупраковым (рулил прежним клубом с 1994 года по 2010-й) и планами заявиться в ПФЛ.

С надеждой на возрождение самобытного, а отрезками и по-настоящему яркого клуба вспоминаем яркие истории из жизни «Амкара». Они точно убедят вас в том, что такой клуб будет интересно увидеть в РПЛ.

Россия узнала об «Амкаре» в 1998 году — команда второй лиги грохнула праймовый «Спартак» в Кубке

Созданный как любительский клуб «Амкар» получил свое название от сочетания частей слов аммиак и карбамид. Эти вещества были основной продукцией пермского ОАО «Минеральные удобрения», на базе которого и создавалась команда.

«Амкар» был основан в 1994-м и сразу стал чемпионом Перми и области, а на следующий год вышел во второй дивизион, в котором играл до 1999-го. В свой последний сезон в аналоге современного ПФЛ «Амкар» получил в соперники «Спартак» в Кубке России — и выбил соперника из Москвы на стадии 1/16 финала.

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«Спартак» висел на воротах «Амкара» почти весь матч и в итоге минимально проиграл. Легенда пермского футбола Константин Парамонов, забивший за «Амкар» 170 голов, спустя много лет вспоминал:

«Они нас лишили мяча, но поле было невысокого качества и это мешало им играть в пас. Моменты у них были смешные. Мяч не шел в ворота — то рикошет, то попадет в кого-то, все штанги облизал. Бедный вратарь наш Игорь Уралев как рыба в воде метался.

Впереди тоже весело. Мне дают передачу вперед, я бегу — а против меня четыре защитника. Что-то пытаюсь сделать, меня накрывают, поворачиваюсь, а наши все стоят на своей половине и на меня смотрят. Это было что-то. Так набегался, что в конце игры у меня ноги свело, заменяться пришлось. Вышел свежий Рыбаков, он зацепился за мяч в штрафной, скинул Бенедскому и он по катящемуся мячу пробил. 1:0. После этого мы не то что на своей половине оборонялись, мы уже буквально в своей штрафной стояли — стенку у ворот ставили и отбивались. Потом минимум неделю весь город праздновал, — рассказывал Парамонов.

В этой красивой истории о победе маленького клуба есть и печальный момент. Забивший победный мяч Бенедский был вынужден закончить с футболом через пару лет — он заступился за жену одного из футболистов, с которыми они отдыхали в парке, и получил удар ножом от шпаны. «Его не бросили, помогли с работой — Володя стал работать таможенником в «Домодедово», — говорил Паромонов.

В РПЛ «Амкар» вывел комментатор Константин Генич. Но сам он так и не сыграл за пермяков в Премьер-Лиге

Для многих болельщиков известный факт: нынешний комментатор «Матч ТВ» Константин Генич забил решающий мяч, благодаря которому «Амкар» поднялся в элиту футбола. Это произошло в 2003-м году — Генич отличился в матче с воронежским «Факелом». Константин отметил повышение, напившись с командой в японском ресторане, но в РПЛ так и не сыграл из-за травмы: порвал «кресты» в товарищеской игре с Тулой.

В 2006-м Генич закончил карьеру («Амкар» стал его последним клубом), ушел работать на «НТВ-плюс» и уже несколько лет остается одним из самых популярных голосов нашего футбольного телевидения.

Но этот момент он наверняка периодически вспоминает.

«Стадион “Звезда” — до сих пор опасное место». Странный стадион «Амкара», рядом с которым все еще можно получить по голове

Домашняя арена «Амкара» едва ли не менее известна, чем сам пермский клуб. Несмотря на это, с посещаемостью на «Звезде» всегда были проблемы. Стадион оброс легендами (рядом с ним грязь не замерзала даже зимой, а из кальянной наверху офисного здания было приятно смотреть футбол), но редко когда заполнялся и наполовину.

Вокруг стадиона ходило много необычных историй. Например, воспитанник «Амкара» Евгений Шипицин рассказывал:

«Я жил возле стадиона «Звезда». Однажды с местными, Ваней Черенчиковым и Максом Филипповым, попали на компанию отморозков. На пьянь нарвались: «Кто такие, куда идете?» Ваньке досталось: битой жестко врезали в лоб. Помчались на базу «Амкара». Нападающий Серега Волков собрал наших — побежали разнимать.

И до сих пор это опасное место. В 11−12 стемнеет, и боязно ходить: никого не знаешь, а вокруг собираются ребята, которые могут вломить. Ничего толком не поменялось — разве что элитных домов настроили, территорию облагородили.

Проблемы были не только вокруг стадиона, но и на нем самом. В 2014 Ольга Смородская закатила мощный скандал по поводу состояния газона, клубу на время даже запретили проводить матчи в Перми. А в этом сезоне «Амкар» был вынужден играть домашний матч с «Локомотивом» в Черкизово. Правда, Семину и его команде это не особо помогло — пермяки одержали самую сенсационную победу в сезоне и чуть было не лишили «Локо» чемпионства.

«Волков забил 4 гола за сезон и после этого был какой-то царь и бог для Перми». Савин рассказывает, как вел себя старожил «Амкара»

Известный блогер Евгений Савин выступал за «Амкар» с 2006-го по 2007-й год. Нападающий забил 9 мячей за пермскую команду, но не сумел в ней закрепиться. Зато спустя несколько лет рассказывал интересные истории про нападающего Сергея Волкова, который провел в «Амкаре» 10 лет (2003 — 2013).

«Пермь? Это было круто. Легенды — Парамонов, Волков… Если соединить Месси с Роналду, получится как раз Волков. Расскажу, как я понял, что у нас играет звезда…

Нас привезли в Пермь, со мной Дуймович приехал. Мы ходили вместе, нас заселили на базу. Январь или февраль, холодно, ходим скромненько по Перми и заходим в кафе. Называлось оно «Хочу».

Там вся элита… Мы заказали суши, за спиной у нас сидит большая компания. Я слышу, за спиной кто-то вообще не замолкает: «Эй, официант ###, иди сюда! Давай ### принеси мне». Думаю, ну Пермь — наверное, какой-то местный царь и бог.

И потом я понимаю, что это был Сергей Волков. Он перед этим забил четыре гола за сезон! И просто улетел в космос.

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У него была «Audi TT» с восьмеркой. Он вообще нормальный парень, но он из Калуги, прошел тернии, девяностые, этот холод и голод. Пришел, забил 4, причем два из них в последнем туре. И его понесло.

Если бы не понесло, он бы еще поиграл. Он тренировался только в предыгровой день. Был техничный и талантливый, но с трудолюбием проблемы. Волчара — это легенда.

Позже Станислав Черчесов признавался, что хотел купить Волкова в «Спартак» за 6 млн евро, но не срослось — до конца своей карьеры форвард играл в Перми. Судя по словам Савина про отношение Волкова к работе, может, оно было для красно-белых и к лучшему.

Лучший сезон «Амкара» в истории — 2008. Пермь почти выиграла единственный серьезный трофей в своей истории

До сезона-2008 главным достижением «Амкара» был полуфинал Кубка России — до этих стадий клуб добирался в 2002-м и 2005-м. Но в конце нулевых это больше не казалось крутыми подвигами: все благодаря команде Миодрага Божовича.

При нем команда безболезненно пережила расставание с Рахимовым и рядом ушедших за ним футболистов «Амкара». Пермь первый (и последний) раз в истории стала четвертой командой РПЛ — оказалась выше «Зенита», «Локомотива» и «Спартака». И пусть из грандов «Амкар» зацепил в очных встречах тогда только «Локо» (победа 1:0), показатели были невероятными. Черногорского тренера и лучшего бомбардира команды Мартина Кушева болельщики были готовы носить на руках.

Успехи были не только в чемпионате, но и в Кубке. «Амкар» дошел до финала, где играл с ЦСКА, и вел в решающей игре 2:0. Но Перми не повезло, что в составе москвичей были Жо и Вагнер. ЦСКА сравнял и выиграл Кубок в серии пенальти.

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В квалификации Кубка УЕФА уже в следующем сезоне «Амкару» выпал будущий финалист «Фулхэм». В Лондоне хозяева победили 3:1, а первый гол в еврокубках в истории пермского футбола забил Виталий Гришин. Дома «Амкар» минимально победил, но этого не хватило, чтобы пройти в следующий раунд.

Георги Пеев и Захари Сираков — одна из лучших иностранных связок в истории РПЛ

Захари Сираков провел в «Амкаре» 11 лет (с 2004-го по 2015-й), Георги Пеев — чуть меньше (2007 — 2016). Болгарская связка стала одной из лучших в истории чемпионата. Если не брать в расчет московские команды и «Зенит», наверное, лучшей.

Пеев рассказывал, что мог уехать в АПЛ из киевского «Динамо» (им якобы интересовался «Арсенал»), но вместо этого отправился в Пермь. И стал там местной легендой — забил 41 мяч и сделал 40 ассистов.

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Сираков на момент своего ухода был вторым легионером в чемпионате России по количеству сыгранных матчей (276, уступал только Рахимичу). А вместе Пеев и Сираков позволили «Амкару» 14 лет не выпадать из РПЛ, стали причиной появления мема «Без болгаров нет «Амкара» и выиграли войну с Черчесовым — главный тренер, отправляющий их в дубль, в итоге ушел сам.

Таких противостояний в пермской карьеры Пеева хватало: он боролся с Муслиным и Гаджиевым. Правда, на последнем конфликте Георги и закончил.

«Амкар» мог умереть еще в 2010-м: клуб собирался добровольно спуститься в первую лигу, но все закончилось сменой руководства

Проблемы «Амкара» с финансированием начались еще за 8 лет до того, как клуб перестал существовать. В конце сезона-2010, в котором «Амкар» с трудом избежал вылета (14 место), карьеру завершил Мартин Кушев — второй бомбардир «Амкара» в Премьер-лиге (36 голов). Но это была не последняя плохая новость.

Под конец года на официальном сайте «Амкара» появилось сообщение о добровольном переходе в первую лигу «в связи со сложной финансовой ситуацией, сложившейся в клубе». Но все закончилось лишь сменой руководства и переходом клуба из частных рук в государственные: Геннадий Шилов заменил Валерия Чупракова и обратился за помощью к руководству края.

«Денег не было и никто их не хотел давать. Чупраков хотел сделать перезагрузку: опуститься вниз, на первую-то лигу денег хватало, найти новых спонсоров и вернуться в премьер-лигу, но вернуться из первой лиги не так просто — нужно крепко стоять на ногах и быть с людьми, которые там, в хороших отношениях. Получилось, что помощник Чупракова и его друг по жизни Геннадий Михайлович Шилов не согласился с ним. Шилов решил найти деньги и остаться в премьер-лиге, а не искать их потом. Пошел к губернатору, нашли какую-то сумму и оставили клуб в премьер-лиге», — рассказывал Паромонов.

«Физрук нормальный». В 2013-м «Амкар» возглавлял Черчесов — у футболистов остались смешанные впечатления

В сезоне-2013/2014, прежде чем отправиться в московское «Динамо», Станислав Черчесов заехал в «Амкар». В плане результатов вопросов к будущему тренеру сборной не было — Пермь уверенно держалась в середине таблицы. А вот с отношениями внутри команды возникли проблемы.

Черчесов убрал из «Амкара» ряд старожилов (в том числе Волкова) и поругался с болгарскими лидерами — дошло до того, что тренер заявил: «Георги Пеев меня убедил в том, что за футболиста я его не считаю».

«Перед каждой тренировкой Черчесов рассказывал шутки из своей жизни — устраивал минуты разрядки. На первом разговоре в раздевалке Черчесов увидел, что массажист сидел к нему спиной: «Уважаемый, когда главный тренер разговаривает, то нужно смотреть на него». Тот ответил: «Еще насмотримся друг на друга». На следующий день человека в команде не было.

Для Саламыча нет авторитетов и лидеров. Если кто-то неправильно себя ведет по отношению к партнерам, огрызается или не выполняет тренерские установки, то не играет. Жору Пеева и Заху Сиракова любила вся Пермь, но когда они что-то высказали, то отправились в дубль, — рассказывал о работе с Черчесовым в «Амкаре» Канунников.

Бывший капитан «Амкара» Попов так высказывался про работу Черчесова уже в сборной, что становилось понятно: в отношениях явно было не все в порядке:

«В России очень много негатива к сборной, но я связываю это с личностями главного тренера и капитана [Артема Дзюбы], которые очень много неправильных вещей делают. Эти люди так позиционируют себя, в первую очередь главный тренер — надменность его, циничность. Люди все это видят и не просто так высказываются. Я озвучиваю не только свою точку зрения. Да вы и сами все видите.

Что касается игры, у него хорошие результы. Да, он бьется за результат, достигает какими-то своими средствами, физрук нормальный, — говорил Попов.

«Россия для меня враг, но я поехал за футболом». В середине десятых за «Амкар» поиграл украинец Бутко и долго за это оправдывался

Последние годы своего существования «Амкар» провоцировал мало классных историй. Клуб чаще всего боролся за сохранение прописки, а обсуждение пермского футбола все больше шло в контексте финансовых проблем.

Но яркие эпизоды все-таки случались. Один из них — вояж украинского защитника Богдана Бутко. Он провел в России всего полтора сезона (38 матчей), но после возвращения на Украину долго и забавно оправдывался за период в «Амкаре».

«Пусть это и была Россия, для меня она врагом считается. Но на тот период я поехал именно за футболом. Я хотел вернуть свой уровень. Сейчас бы уже не поехал в Россию.

Не понимал, из-за чего произошло [отсоединение Донбаса], и до сих пор не понимаю. Это уже не нам судить и разбираться.

Но, конечно же, я зол на Россию. Всегда хотел жить в нормальном городе, в котором вырос. Он принадлежал Украине. Хотел там расти, развиваться, все делал для этого, были планы на будущее, купил квартиру. А получилось так, что это не Украина.