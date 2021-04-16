Клуб, спасти который просили Путина, возвращается. Пачка уникальных историй «Амкара»
Ждем в РПЛ.
Ждем в РПЛ.
Пермский «Амкар» — значимая страница в истории РПЛ. Клуб не выиграл ни одного большого трофея, но становился в чемпионате четвертым, пробовал себя в Лиге Европы и без пауз выступал в лиге 14 лет. В «Амкаре» долгое время рулила одна из лучших иностранных связок в истории российской провинции, а самобытность пермского футбола фиксировал даже Артем Дзюба:
«В наши дни не так просто забивать. Криштиану Роналду и Месси не забили бы в чемпионате России больше 20 [мячей за сезон]. В Пермь приедут в минус 30 и обалдеют. А там еще Белоруков», — говорил он в 2016-м.
В 2018-м местами даже культовый для нашего футбола проект был закрыт. По итогам сезона-2017/2018 «Амкар» сохранил прописку в РПЛ, победив в стыковых матчах, но РФС отозвал у клуба лицензию «в связи с недостаточными финансовыми гарантиями и наличием существенных просроченных задолженностей» (долги оценивались в 540 миллионов рублей).
Весь в долгах «Амкар» не мог выступать в
«Выплатили зарплату за период в Перми? Нет, там пока все печально. Губернатор обещал, что с нами расстанутся красиво, но, как оказалось, красиво бывает только в песнях у Меладзе. Так нам ничего и не выплатили, лично мне остались должны зарплату за пять месяцев», — рассказывал защитник Зайцев спустя полгода после перехода «Амкара» в Небесную лигу.
Болельщики в поисках спасения даже писали открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, но все оказалось тщетно. Губернатор Максим Решетников прямо говорил о том, что Пермский край не готов спасать профессиональный клуб.
Жалобы, иски от бывшего президента «Амкара» Шилова и попытки взыскать средства с него же самого, скандальная (как обычно в таких ситуациях) распродажа имущества продолжается по сей день. Но есть и хорошая новость: пока мучают то, что осталось от «Амкара», в Перми появилась его новая версия — с президентом Валерием Чупраковым (рулил прежним клубом с 1994 года по 2010-й) и планами заявиться в ПФЛ.
С надеждой на возрождение самобытного, а отрезками и
Созданный как любительский клуб «Амкар» получил свое название от сочетания частей слов аммиак и карбамид. Эти вещества были основной продукцией пермского ОАО «Минеральные удобрения», на базе которого и создавалась команда.
«Амкар» был основан в 1994-м и сразу стал чемпионом Перми и области, а на следующий год вышел во второй дивизион, в котором играл до 1999-го. В свой последний сезон в аналоге современного ПФЛ «Амкар» получил в соперники «Спартак» в Кубке России — и выбил соперника из Москвы на стадии 1/16 финала.
«Спартак» висел на воротах «Амкара» почти весь матч и в итоге минимально проиграл. Легенда пермского футбола Константин Парамонов, забивший за «Амкар» 170 голов, спустя много лет вспоминал:
«Они нас лишили мяча, но поле было невысокого качества и это мешало им играть в пас. Моменты у них были смешные. Мяч не шел в ворота — то рикошет, то попадет в
Впереди тоже весело. Мне дают передачу вперед, я бегу — а против меня четыре защитника.
В этой красивой истории о победе маленького клуба есть и печальный момент. Забивший победный мяч Бенедский был вынужден закончить с футболом через пару лет — он заступился за жену одного из футболистов, с которыми они отдыхали в парке, и получил удар ножом от шпаны. «Его не бросили, помогли с работой — Володя стал работать таможенником в «Домодедово», — говорил Паромонов.
Для многих болельщиков известный факт: нынешний комментатор «Матч ТВ» Константин Генич забил решающий мяч, благодаря которому «Амкар» поднялся в элиту футбола. Это произошло в 2003-м году — Генич отличился в матче с воронежским «Факелом». Константин отметил повышение, напившись с командой в японском ресторане, но в РПЛ так и не сыграл
В 2006-м Генич закончил карьеру («Амкар» стал его последним клубом), ушел работать на «НТВ-плюс» и уже несколько лет остается одним из самых популярных голосов нашего футбольного телевидения.
Но этот момент он наверняка периодически вспоминает.
Домашняя арена «Амкара» едва ли не менее известна, чем сам пермский клуб. Несмотря на это, с посещаемостью на «Звезде» всегда были проблемы. Стадион оброс легендами (рядом с ним грязь не замерзала даже зимой, а из кальянной наверху офисного здания было приятно смотреть футбол), но редко когда заполнялся и наполовину.
Вокруг стадиона ходило много необычных историй. Например, воспитанник «Амкара» Евгений Шипицин рассказывал:
«Я жил возле стадиона «Звезда». Однажды с местными, Ваней Черенчиковым и Максом Филипповым, попали на компанию отморозков. На пьянь нарвались: «Кто такие, куда идете?» Ваньке досталось: битой жестко врезали в лоб. Помчались на базу «Амкара». Нападающий Серега Волков собрал наших — побежали разнимать.
И до сих пор это опасное место. В 11−12 стемнеет, и боязно ходить: никого не знаешь, а вокруг собираются ребята, которые могут вломить. Ничего толком не поменялось — разве что элитных домов настроили, территорию облагородили.
Проблемы были не только вокруг стадиона, но и на нем самом. В 2014 Ольга Смородская закатила мощный скандал по поводу состояния газона, клубу на время даже запретили проводить матчи в Перми. А в этом сезоне «Амкар» был вынужден играть домашний матч с «Локомотивом» в Черкизово. Правда, Семину и его команде это не особо помогло — пермяки одержали самую сенсационную победу в сезоне и чуть было не лишили «Локо» чемпионства.
Известный блогер Евгений Савин выступал за «Амкар» с 2006-го по 2007-й год. Нападающий забил 9 мячей за пермскую команду, но не сумел в ней закрепиться. Зато спустя несколько лет рассказывал интересные истории про нападающего Сергея Волкова, который провел в «Амкаре» 10 лет (2003 — 2013).
«Пермь? Это было круто. Легенды — Парамонов, Волков… Если соединить Месси с Роналду, получится как раз Волков. Расскажу, как я понял, что у нас играет звезда…
Нас привезли в Пермь, со мной Дуймович приехал. Мы ходили вместе, нас заселили на базу. Январь или февраль, холодно, ходим скромненько по Перми и заходим в кафе. Называлось оно «Хочу».
Там вся элита… Мы заказали суши, за спиной у нас сидит большая компания. Я слышу, за спиной
И потом я понимаю, что это был Сергей Волков. Он перед этим забил четыре гола за сезон! И просто улетел в космос.
У него была «Audi TT» с восьмеркой. Он вообще нормальный парень, но он из Калуги, прошел тернии, девяностые, этот холод и голод. Пришел, забил 4, причем два из них в последнем туре. И его понесло.
Если бы не понесло, он бы еще поиграл. Он тренировался только в предыгровой день. Был техничный и талантливый, но с трудолюбием проблемы. Волчара — это легенда.
Позже Станислав Черчесов признавался, что хотел купить Волкова в «Спартак» за 6 млн евро, но не срослось — до конца своей карьеры форвард играл в Перми. Судя по словам Савина про отношение Волкова к работе, может, оно было для
До сезона-2008 главным достижением «Амкара» был полуфинал Кубка России — до этих стадий клуб добирался в 2002-м и 2005-м. Но в конце нулевых это больше не казалось крутыми подвигами: все благодаря команде Миодрага Божовича.
При нем команда безболезненно пережила расставание с Рахимовым и рядом ушедших за ним футболистов «Амкара». Пермь первый (и последний) раз в истории стала четвертой командой РПЛ — оказалась выше «Зенита», «Локомотива» и «Спартака». И пусть из грандов «Амкар» зацепил в очных встречах тогда только «Локо» (победа 1:0), показатели были невероятными. Черногорского тренера и лучшего бомбардира команды Мартина Кушева болельщики были готовы носить на руках.
Успехи были не только в чемпионате, но и в Кубке. «Амкар» дошел до финала, где играл с ЦСКА, и вел в решающей игре 2:0. Но Перми не повезло, что в составе москвичей были Жо и Вагнер. ЦСКА сравнял и выиграл Кубок в серии пенальти.
В квалификации Кубка УЕФА уже в следующем сезоне «Амкару» выпал будущий финалист «Фулхэм». В Лондоне хозяева победили 3:1, а первый гол в еврокубках в истории пермского футбола забил Виталий Гришин. Дома «Амкар» минимально победил, но этого не хватило, чтобы пройти в следующий раунд.
Захари Сираков провел в «Амкаре» 11 лет (с 2004-го по 2015-й), Георги Пеев — чуть меньше (2007 — 2016). Болгарская связка стала одной из лучших в истории чемпионата. Если не брать в расчет московские команды и «Зенит», наверное, лучшей.
Пеев рассказывал, что мог уехать в АПЛ из киевского «Динамо» (им якобы интересовался «Арсенал»), но вместо этого отправился в Пермь. И стал там местной легендой — забил 41 мяч и сделал 40 ассистов.
Сираков на момент своего ухода был вторым легионером в чемпионате России по количеству сыгранных матчей (276, уступал только Рахимичу). А вместе Пеев и Сираков позволили «Амкару» 14 лет не выпадать из РПЛ, стали причиной появления мема «Без болгаров нет «Амкара» и выиграли войну с Черчесовым — главный тренер, отправляющий их в дубль, в итоге ушел сам.
Таких противостояний в пермской карьеры Пеева хватало: он боролся с Муслиным и Гаджиевым. Правда, на последнем конфликте Георги и закончил.
Проблемы «Амкара» с финансированием начались еще за 8 лет до того, как клуб перестал существовать. В конце сезона-2010, в котором «Амкар» с трудом избежал вылета (14 место), карьеру завершил Мартин Кушев — второй бомбардир «Амкара» в
Под конец года на официальном сайте «Амкара» появилось сообщение о добровольном переходе в первую лигу «в связи со сложной финансовой ситуацией, сложившейся в клубе». Но все закончилось лишь сменой руководства и переходом клуба из частных рук в государственные: Геннадий Шилов заменил Валерия Чупракова и обратился за помощью к руководству края.
«Денег не было и никто их не хотел давать. Чупраков хотел сделать перезагрузку: опуститься вниз, на
В сезоне-2013/2014, прежде чем отправиться в московское «Динамо», Станислав Черчесов заехал в «Амкар». В плане результатов вопросов к будущему тренеру сборной не было — Пермь уверенно держалась в середине таблицы. А вот с отношениями внутри команды возникли проблемы.
Черчесов убрал из «Амкара» ряд старожилов (в том числе Волкова) и поругался с болгарскими лидерами — дошло до того, что тренер заявил: «Георги Пеев меня убедил в том, что за футболиста я его не считаю».
«Перед каждой тренировкой Черчесов рассказывал шутки из своей жизни — устраивал минуты разрядки. На первом разговоре в раздевалке Черчесов увидел, что массажист сидел к нему спиной: «Уважаемый, когда главный тренер разговаривает, то нужно смотреть на него». Тот ответил: «Еще насмотримся друг на друга». На следующий день человека в команде не было.
Для Саламыча нет авторитетов и лидеров. Если
Бывший капитан «Амкара» Попов так высказывался про работу Черчесова уже в сборной, что становилось понятно: в отношениях явно было не все в порядке:
«В России очень много негатива к сборной, но я связываю это с личностями главного тренера и капитана [Артема Дзюбы], которые очень много неправильных вещей делают. Эти люди так позиционируют себя, в первую очередь главный тренер — надменность его, циничность. Люди все это видят и не просто так высказываются. Я озвучиваю не только свою точку зрения. Да вы и сами все видите.
Что касается игры, у него хорошие результы. Да, он бьется за результат, достигает
Последние годы своего существования «Амкар» провоцировал мало классных историй. Клуб чаще всего боролся за сохранение прописки, а обсуждение пермского футбола все больше шло в контексте финансовых проблем.
Но яркие эпизоды
«Пусть это и была Россия, для меня она врагом считается. Но на тот период я поехал именно за футболом. Я хотел вернуть свой уровень. Сейчас бы уже не поехал в Россию.
Не понимал,
Но, конечно же, я зол на Россию. Всегда хотел жить в нормальном городе, в котором вырос. Он принадлежал Украине. Хотел там расти, развиваться, все делал для этого, были планы на будущее, купил квартиру. А получилось так, что это не Украина.
В 2021-м Бутко выступает в Турции за «Эрзурум», а пермский «Амкар» не играет вообще нигде (не считая команды любительской команды из третьего дивизиона). Но теперь есть надежда, что пермский футбол вернется — и возможно