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21:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бывший тренер «Бенфики» ведет переговоры со «Спартаком»

Бывший тренер «Бенфики» Руй Витория ведет переговоры со «Спартаком», сообщает O Jogo.

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Источник: Спорт-Экспресс

По информации источника, 51-летний специалист может возглавить московский клуб с сезона-2021/22.

Витория возглавлял «Бенфику» с 2015 по 2019 год, вместе с командой он становился чемпионом Португалии и обладателем Суперкубка страны. Последним местом работы для 51-летнего португальца является «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. Витория покинул клуб в декабре 2020 года.

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