Бывший тренер «Бенфики» ведет переговоры со «Спартаком»

Витория возглавлял «Бенфику» с 2015 по 2019 год, вместе с командой он становился чемпионом Португалии и обладателем Суперкубка страны. Последним местом работы для 51-летнего португальца является «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. Витория покинул клуб в декабре 2020 года.