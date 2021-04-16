Бывший тренер «Бенфики» ведет переговоры со «Спартаком»
Бывший тренер «Бенфики» Руй Витория ведет переговоры со «Спартаком», сообщает O Jogo.
Бывший тренер «Бенфики» Руй Витория ведет переговоры со «Спартаком», сообщает O Jogo.
По информации источника, 51-летний специалист может возглавить московский клуб с сезона-2021/22.
Витория возглавлял «Бенфику» с 2015 по 2019 год, вместе с командой он становился чемпионом Португалии и обладателем Суперкубка страны. Последним местом работы для 51-летнего португальца является «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. Витория покинул клуб в декабре 2020 года.