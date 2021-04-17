«Спартак» договаривается с португальскими тренерами. Разбираемся, кто они такие
После этого текста вы будете отличать Паулу Фонсеку от Руя Витории.
После этого текста вы будете отличать Паулу Фонсеку от Руя Витории.
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О Фонсеке в «Спартаке» разговоры ходили давно. Например, 17 марта Tuttomercatoweb сообщил, что португалец уже успел отказать москвичам. Однако теперь другое итальянское издание, Sport Mediaset, утверждает, что переговоры
Фонсека сейчас возглавляет «Рому», но контракт с итальянским клубом рассчитан до конца сезона. Важно, что тренер уже имеет опыт работы в Восточной Европе — три сезона в донецком «Шахтёре». За это время он выиграл три чемпионата и три кубка страны. В 2017 году победил «Манчестер Сити», и Гвардиола лично выражал восхищение игрой «Шахтёра». Благодаря этой победе команда Фонсеки вышла из группы, и тренеру пришлось сдержать слово — прийти на
Кстати, на Украине тренер приобрёл не только опыт, но и нашёл новую жену. Русскоговорящая супруга может стать одним из аргументов в пользу переезда в Россию.
Про последний этап Фонсеки рассказал итальянский журналист Алесандро де Фелисе (издание Calciomercato) в разговоре с корреспондентом «Чемпионата»:
«Ещё несколько недель назад его “Рома” играла в доминирующий футбол, владея мячом внизу. Теперь же он изменил свой стиль и предпочитает ловить соперников на контратаках, как он это делает и в Лиге Европы. До поражения от “Пармы” “Рома” побеждала все “маленькие” команды Серии А и проигрывала всем
Одна из главных спортивных газет Португалии O Jogo сообщила об интересе «Спартака» к Рую Витории. По информации издания, тренер уже находится в переговорах с российским клубом. Витории на днях исполнился 51 год, и сейчас он находится без работы. Его последней командой был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии, хотя тренер сделал себе имя в Португалии: выиграл кубок с «Виторией» (да, название у команды такое же, как фамилия тренера, — более того, переводится как «победа»), а затем с «Бенфикой» взял чемпионат и Суперкубок страны.
Мы обратились к португальскому футбольному аналитику Жилу Нуньешу, чтобы тот рассказал подробнее о человеке, который может оказаться в «Спартаке»:
«Он уделяет много внимания психологическому профилю футболистов, которых делит на три типа: лидеры, игроки старта и молодые. Последние — категория, с которой он отлично работает. При этом тренере в “Бенфике” заиграли Ренату Саншеш, Гонсалу Гедеш, Нелсон Семеду, Рубен Диаш и другие. Кроме того, именно он сделал из правого защитника Линделёфа центрального — на этой позиции он сейчас играет и в “МЮ”. В “Бенфике” Виторию много критиковали, когда он ушёл от схемы 4−4−2 Жорже Жезуша к 4−3−3, которая не приносила стабильного результата. В 2017 году он набрал 0 очков в группе Лиге чемпионов, уступив в том числе “Базелю” со счётом 0:5. В середине следующего сезона он покинул команду. Для удачного выступления в России ему потребуется соединить его знания о тактике и создать благоприятный эмоциональный фон. Он привык находиться в хороших отношениях с футболистами».
Григорий Телингатер