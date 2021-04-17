«Ахмат» — «Химки»: стартовые составы команд
«Ахмат» примет «Химки» в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России.
«Ахмат» примет «Химки» в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России.
Стали известны стартовые составы команд.
«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Ненахов, Анхель Ромеро, Нижич, Богосвац, Ильин, Швец, Исмаэл Силва, Харин, Алмаши.
Запасные: Шелия, Мелихов, Пуцко, Кармаев, Х. Кадыров, Тимофеев, Бериша, Садулаев, Адуев, Янку, А. Кадыров, Мелкадзе.
«Химки»: Лантратов, Логашов, Идову, Тихий, Данилкин, Камышев, Дагерстол, Мпрзов, Трошечкин, Боженов, Себаи.
Запасные: Хомич, Генералов, Гапон, Филин, Тихонов, Кухарчук, Могилевец, Корян, Конате, Жумабеков, Алиев, Глушенков.